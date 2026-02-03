Comité tecnócrata palestino dice que atención debe estar en ayudar a Gaza y no en un logo

El Cairo, 3 feb (EFE).- El comité tecnócrata palestino designado para gobernar Gaza aseguró este martes que la atención debe estar puesta en la ayuda humanitaria y en la gestión de los asuntos civiles de la Franja, y no en un logotipo, tras la crítica de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el nuevo símbolo, similar al de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

En un comunicado, el comité dijo que desde su creación, el organismo "ha trabajado en la prueba de varias propuestas visuales para su identidad institucional nacional. La identidad oficial aprobada se lanzará de manera simultánea con la puesta en marcha del sitio web del Comité. Los diseños podrán evolucionar, pero la decisión final al respecto corresponde al" NCAG, como se le conoce por sus siglas en inglés.

Explicó que el foco de su entidad está en "la ayuda humanitaria, la gestión de los asuntos civiles de nuestra población en la Franja, la recuperación y la construcción de un futuro viable para Gaza que garantice una seguridad real para todos", de acuerdo con el "plan de paz" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sentenció en su breve comunicado, republicado tras haber eliminado el anterior que difundieron media hora antes, que "esto es lo que merece recibir atención".

La oficina de Netanyahu sostuvo anteriormente en un comunicado que "Israel no aceptará el uso del símbolo de la Autoridad Palestina, y esta no participará en la administración de Gaza".

Esta reacción viene después de que la NCAG publicara ayer un comunicado con un logo con el águila y la bandera palestina que usa la ANP.

Según el "plan de paz" para Gaza de Trump, este comité es un órgano "tecnocráta y apolítico", responsable de "la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población".

Lo integran ciudadanos palestinos y está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza), que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina.EFE