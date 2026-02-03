Cierra la entidad benéfica de Sarah Ferguson tras revelaciones por vínculos con Epstein

Londres, 3 feb (EFE).- La organización benéfica de Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha comunicado su cierre días después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre la amistad de la antigua duquesa de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La entidad benéfica -Sarah's Trust- indicó que se tomó la decisión tras un profundo debate sobre su continuidad.

Sarah's Trust se creó en 2020 para apoyar, según su página web, los trabajos para atajar crisis humanitaria y ambiental, "la crisis del hambre y los problemas que perpetúan los ciclos de pobreza extrema".

"Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente", señaló anoche un comunicado de la entidad.

"Seguimos muy orgullosos del trabajo de la organización en los últimos años. Hemos colaborado con más de 60 organizaciones benéficas en más de 20 países, brindando educación, atención médica, respuesta a crisis y proyectos ambientales. Entregamos más de 150.000 paquetes de ayuda durante la pandemia de COVID-19, proporcionamos asistencia médica y formación a los afectados por la guerra en Ucrania y brindamos educación a más de 200 niños en Ghana", agregó.

El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó la semana pasada correos electrónicos del caso Epstein, que aparentemente demostraban que Sarah Ferguson continuó el contacto con el millonario mientras éste estaba en prisión por solicitar relaciones sexuales a una menor.

En los correos publicados en EE.UU. había mensajes de Ferguson en los que ésta le informaba a Epstein sobre las posibles oportunidades que se habían abierto para sus marcas comerciales y libros.

"En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado", escribió Ferguson en uno de los correos. EFE