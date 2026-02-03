Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre protagonizan 'La fiera' marcada por la muerte de Carlos Suárez

Este viernes 6 de febrero llega a los cines 'La fiera', película dirigida por Salvador Calvo ('Adú') y protagonizada por Carlos Cuevas ('Merlí'), Miguel Bernardeau ('Élite') y Miguel Ángel Silvestre ('Velvet'). Basado en hechos reales, el largometraje cuenta la historia de un grupo de pioneros del salto BASE con traje de alas en España, una "comunidad" unida por su "pasión" hacia un deporte extremo, pero también por "lo doloroso" de una sucesión de fallecimientos. El último, el de Carlos Suárez, tuvo lugar precisamente justo durante el rodaje del filme.

"Lo más bonito para mí, que también tiene parte de lo más doloroso, fue ver como después de la muerte de Carlos Suárez todo el grupo de saltadores, amigos y familia se unió y se apoyó", explica Bernardeau, que interpreta a Armando del Rey, el último miembro con vida del trío protagonistas. El actor recuerda así el episodio que marcó el rodaje de 'La fiera': La muerte en febrero del pasado año de Carlos Suárez, que falleció a los 52 años durante un salto desde globo aerostático al no abrirse su paracaídas.

Al tratarse de una historia real que "tiene muy cerca a la muerte", Cuevas, que encarna a Suárez en la cinta, subraya que la adaptación cinematográfica exigía un tratamiento especialmente cuidadoso. "Este trabajo lo abordamos desde el máximo respeto. Intentamos ser fieles a sus vidas para poder ser lo más concretos posibles y entender al máximo todo el universo y el cableado de esta gente", asegura el protagonista de 'Smiley'.

"Armando del Rey nos ayudó mucho contándonos historias y hablando de qué pensaban y qué sentían cuando se iba alguno de sus compañeros", añade Silvestre, Darío Barrios en 'La fiera', sobre cómo el proyecto bebe de sentimientos reales para trasladar al público "la camaradería" del grupo y "la celebración de la amistad pese a todo lo traumático". "Cuando sales de ver 'La fiera' tienes ganas de mimar, alimentar y construir amistades con las que compartir lo que os apasiona", amplía el actor.

https://www.youtube.com/watch?v=l9b4ss-BhEw

Tal y como indica Bernardeau, la película se adentra en el mundo del deporte extremo y de quienes lo practican, que "toman la decisión de dedicarse a ello sabiendo que tienen posibilidades de morir". "No somos nadie para juzgar la vida de una persona sin entenderla. Me traería mucha satisfacción y me haría muy feliz que la gente tuviera un acercamiento a estos personajes y sus historias y entendiera que no están locos", admite el intérprete de 'Zorro'.

DILEMA MORAL

"Una de las grandes preguntas de 'La fiera' es si somos libres de nuestro tiempo y de nuestras decisiones cuando tenemos gente a nuestro cargo", observa Cuevas, que reflexiona sobre el dilema moral de una actividad que se practica por "decisiones individuales", pero cuyas posibles consecuencias "tienen algo de colectivo sin el cual no se entiende".

En ese punto, Bernardeau concreta cómo cambia el debate según "las circunstancias personales" de cada individuo. "El daño o las consecuencias... No es lo mismo tener hijos, que no tenerlos o tener una pareja. Yo creo que lo interesante está en los acuerdos que cada uno tiene con su gente cercana", señala Bernardeau sobre un conflicto que Silvestre coloca entre "hacer realmente lo que me pide el cuerpo o hacer lo que los demás necesitan que haga".

"Habrá gente que considere que la persona que salta es egoísta o poco empática", dice Calvo, que afirma que "con 'La fiera' nos hemos intentado acercar a esos personajes para intentar entenderles o, por lo menos, comprender sus motivaciones". Y es que, para el director de '1898. Los últimos de Filipinas', su nuevo proyecto invita a pensar "¿qué vida vivir? La que yo quiero o la que quieren los demás".