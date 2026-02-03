Blades felicita a Bad Bunny por su Grammy y por pronunciarse "contra la violencia" de ICE

Madrid, 03 feb (EFE).- El músico Rubén Blades ha felicitado en la red X a Bad Bunny por su premio a álbum del año en los Grammy, un hecho que calificó como "histórico" y también ha aplaudido su discurso con el que se pronunció públicamente "contra la violencia y los abusos de ICE".

El mítico músico panameño califica la actividad de ICE como una "cruzada contra las personas migrantes, latinos, no latinos y contra los propios ciudadanos estadounidenses, entre ellos las víctimas fatales Renee Good y Alex Pretti".

El músico, que atesora más de una decena de premios Grammy, asegura en su publicación: "Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny".

"Algunos creen que criticar las cagadas de un gobierno o de un presidente convierte a la persona que opina en un subversivo, comunista o en enemigo de Estados Unidos. Por el contrario -añade-, denunciar lo que está mal y oponerlo es ubicarse del lado del bien, en defensa de los mejores aspectos del espíritu humano"

Es la primera vez que el Grammy a álbum del año recae en un disco grabado íntegramente en español: "Esto hace que el momento resulte inédito y por ende, histórico, aunque para algunos el hecho los deje 'histéricos'", dice Blades.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' se convirtió en el primer álbum totalmente en español en coronarse como mejor Album del Año en los Grammy, y desbancó a algunos de los favoritos de la noche como 'Mayhem', de Lady Gaga, o 'Swag' de Justin Bieber.

El puertorriqueño sumó otro tres gramófonos a su trayectoria al también alzarse con los premios a mejor álbum de música urbana y el de mejor interpretación de música global con 'EoO'. EFE