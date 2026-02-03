Adrian Newey: "El AMR26 en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el 'shakedown' de Barcelona"

La fase de desarrollo del AMR26 ha estado marcada por obstáculos logísticos y una implementación tardía del túnel de viento, factor que provocó que Aston Martin enfrentara un calendario ajustado para la puesta a punto de su nuevo monoplaza. Según informó la propia escudería y destacó el medio del equipo en declaraciones publicadas este martes, el director técnico Adrian Newey detalló que el modelo que Aston Martin presentará en el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia será “muy diferente al que se vio en el ‘shakedown’ de Barcelona” la semana anterior.

De acuerdo con la entrevista difundida por la escudería, Newey recalcó que los cambios en el AMR26 serán constantes a lo largo del campeonato. Añadió que el monoplaza que dispute la última carrera de la temporada, en Abu Dabi, presentará modificaciones sustanciales en comparación con el coche que debutará en Melbourne. El ingeniero enfatizó la necesidad de mantener una mentalidad flexible y abierta, dado el contexto de un reglamento técnico completamente renovado para la temporada 2026, lo que dificulta la identificación de la filosofía de diseño óptima.

El medio del equipo de Aston Martin recogió las palabras de Newey en las que reconoció la incertidumbre generalizada entre los equipos de la parrilla: “Con un reglamento completamente nuevo, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta. Ni siquiera yo. No estamos seguros de cuál es la mejor interpretación de las normas. Debido a nuestra apretada agenda, decidimos tomar una dirección concreta y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si ha sido la correcta o no”. El director técnico explicó que, dada la premura de los plazos, el equipo optó por un camino específico en el diseño del vehículo, y subrayó el carácter inédito de varios elementos incorporados al AMR26, los cuales podrían considerarse audaces o, en palabras de Newey, “agresivos”, dependiendo de la perspectiva externa.

Sobre su influencia particular en la concepción de este modelo, Newey indicó que no califica sus diseños con etiquetas como “agresivo”, sino que prefiere enfocarse en avanzar hacia lo que considera el rumbo adecuado. Expuso que la nueva propuesta de Aston Martin contiene características poco habituales en los coches de la escudería británica hasta ahora, lo que ha supuesto un reto para el equipo de ingenieros, especialmente en lo referido a la obtención de un coche “mucho más compacto de lo que se ha intentado antes en Aston Martin”.

Esta búsqueda de mayor compacidad requirió una colaboración directa entre los equipos de aerodinámica y de diseño mecánico, soporte fundamental para que el automóvil pudiera lograr la forma y rendimiento esperados. Según reportó el medio de la escudería, el propio Newey valoró el esfuerzo de los diseñadores mecánicos, quienes debieron adaptarse a exigencias superiores y, a pesar de las complicaciones adicionales, lograron alcanzar los objetivos planteados.

El desarrollo del AMR26 estuvo condicionado por un retraso en la disponibilidad del túnel de viento, que según reveló Newey, no comenzó a operar plenamente hasta el mes de abril. Esta demora impactó en el proceso de pruebas y verificación de los modelos en la fase precompetitiva. Newey precisó: "La realidad es que no conseguimos meter un modelo del coche del 26 en el túnel de viento hasta mediados de abril. El coche solo se completó en el último momento, por lo que tuvimos que luchar para llegar a tiempo al 'shakedown' de Barcelona".

Pese a los contratiempos, Adrian Newey aseguró que el enfoque técnico de Aston Martin con el AMR26 ha priorizado la construcción de una base que permita un margen de desarrollo significativo a lo largo de la temporada. El ingeniero señaló que el objetivo no era entregar un coche optimizado en su inicio pero limitado en futuras mejoras, sino desarrollar un monoplaza con fundamentos sólidos y elementos susceptibles de evolución, permitiendo así un progreso gradual y constante.

Según publicó el medio del equipo, Newey definió su papel en la estructura de Aston Martin como responsable de establecer directrices, una filosofía y una cultura comunes para todo el personal. El ingeniero manifestó su intención de liderar mediante el ejemplo y reafirmó su interés en potenciar la evolución profesional de los miembros del equipo, fomentando una sociedad de trabajo armónico con el objetivo de optimizar el rendimiento del monoplaza y la sinergia con el piloto.

Las declaraciones de Newey insertan al AMR26 en un contexto competitivo de alta expectación ante los inminentes cambios normativos y tecnológicos que experimentará la Fórmula 1 en 2026. La metodología seguida por Aston Martin se orienta a la flexibilidad y a la capacidad de adaptación, factores considerados clave en una temporada que promete numerosas redefiniciones tanto técnicas como estratégicas para la escudería británica y sus rivales.