Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"

Entre los mensajes dirigidos a los miembros del Parlamento, Benjamin Netanyahu mencionó la importancia de mantener un diálogo abierto en la Cámara y alertó sobre los riesgos de silenciar a las voces críticas, manifestando que “acallar las voces de las autoridades o de la opinión pública a través de los medios de comunicación supondría el final de la democracia. La gente debe decidir. ¿Y cómo se decide? Con elecciones”. Estas declaraciones aparecieron en su discurso frente al Parlamento israelí, donde el primer ministro abordó los desafíos a los que se enfrenta Israel y defendió sus posiciones en medio de la controversia por la reforma judicial en curso. Según informó el diario The Times of Israel, Netanyahu argumentó que si bien Israel “no es una democracia perfecta”, su sistema político se enfrenta a “grandes desafíos” ausentes en otras naciones y que la democracia israelí desempeña un papel central en la fortaleza y estabilidad nacionales, incluso en un contexto de amenazas externas.

Netanyahu subrayó la relevancia de mantener el equilibrio institucional entre los diferentes poderes del Estado. El medio The Times of Israel detalló que el primer ministro hizo un llamado explícito a los diputados para que reduzcan la confrontación política dentro del Parlamento, expresando su preferencia por “un Parlamento ronco” en el que prime el debate y la discusión abierta frente a la alternativa de una Cámara silenciada. Para Netanyahu, la posibilidad de que las distintas autoridades y la opinión pública se expresen libremente constituye un pilar fundamental del sistema democrático. En ese sentido, reiteró que la voluntad popular debe plasmarse a través de las urnas y el proceso electoral.

Durante su intervención, Netanyahu también aseguró que está trabajando para avanzar hacia “compromisos” capaces de lograr un “equilibrio de poder entre las diferentes ramas del Gobierno”. Según consignó The Times of Israel, el primer ministro destacó la necesidad de que todas las instituciones cuenten con mecanismos de conexión y cooperación, ya que “todos necesitan de un engranaje que les conecte con las otras ramas”. A su juicio, resulta esencial para el funcionamiento democrático que cada rama del Estado desempeñe su papel de manera autónoma, pero en coordinación con el resto de las instituciones.

El contexto de este discurso se enmarca en los numerosos cuestionamientos y protestas surgidas en relación con la propuesta de reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. El medio The Times of Israel reportó que esta iniciativa ha provocado un intenso debate social y político, y la oposición sostiene que el proyecto constituye una amenaza para la democracia israelí, al considerar que su propósito es debilitar la independencia del poder judicial y favorecer así a Netanyahu y su entorno cercano. Ante estas críticas, el primer ministro defendió la legitimidad de su gobierno electo y el funcionamiento institucional, insistiendo en que “cada rama tiene su propio papel”.

Netanyahu también introdujo una reflexión polémica, recogida por The Times of Israel, al afirmar: “Hay gente que considera que lo más peligroso para una democracia es la democracia”. Esta frase se inserta en el marco de los debates sobre la calidad democrática e institucionalidad israelíes, poniendo en primer plano la complejidad de preservar la democracia en condiciones de presión tanto interna como externa.

En otro pasaje de su intervención, Netanyahu aludió al contexto de seguridad al sostener que Israel enfrenta “enemigos a las puertas”. El primer ministro vinculó este escenario regional y geopolítico con la capacidad de la democracia israelí para garantizar la resiliencia y la estabilidad del país. Según publicó el citado medio, el mandatario procuró distinguir los desafíos propios de Israel frente a los de otras naciones, reforzando la idea de circunstancias singulares en materia de seguridad y gobernabilidad.

El debate en torno a la reforma judicial ha generado una significativa movilización social, según expuso The Times of Israel, destacando la preocupación de diversos sectores ante una potencial erosión de los contrapesos democráticos y la independencia del sistema judicial. La oposición mantiene que el resultado de la reforma podría alterar el equilibrio de poderes, mientras el Ejecutivo aboga por ajustes que definan nuevos límites y competencias entre las ramas estatales.

Las tensiones en el Parlamento reflejan el grado de polarización política y el clima de confrontación en el que se desarrolla este proceso, con Netanyahu instando a una contención de las hostilidades institucionales. Tal como publicó The Times of Israel, el mandatario mostró su disposición al diálogo y la búsqueda de puntos de acuerdo que permitan sobrellevar los desafíos nacionales sin profundizar la división interna.

El panorama descrito por Netanyahu se enfoca en la necesidad de sostener la fortaleza democrática frente a factores de presión interna y amenazas externas, mientras persiste la controversia por la reforma judicial promovida por su administración. La intervención del primer ministro reunió distintos elementos del debate contemporáneo en Israel, mezclando los argumentos de legitimidad democrática, la preocupación por el balance institucional y la referencia a los riesgos asociados a cualquier intento de restringir la libre expresión en la esfera pública.