Irán convoca a embajadores de países de la UE por la designación de la Guardia Revolucionaria como "terrorista"

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, informó que ya se han desarrollado opciones de respuesta que fueron remitidas a los organismos encargados de la toma de decisiones, y que se espera una resolución en los próximos días. Irán convocó recientemente a los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con representación en Teherán tras la determinación del bloque de declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, según informó la agencia de noticias Fars, citada por el medio.

De acuerdo con Fars, la citación de los diplomáticos se produjo entre el día anterior y la jornada actual en la sede del Ministerio de Exteriores iraní. La acción busca manifestar el rechazo oficial de Teherán a la medida adoptada por el bloque europeo y trasladar el mensaje de descontento de las autoridades del país hacia la Unión Europea. El medio detalló que la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista generó protestas formales por parte del gobierno iraní, que ahora evalúa represalias.

El vocero Baqaei calificó la declaración europea como ofensiva y contraria al derecho internacional. "Estamos revisando una serie de medidas y se han desarrollado opciones que han sido enviadas ya a los organismos de toma de decisiones", declaró el portavoz, difundió la agencia Fars y replicó el medio. Baqaei anticipó que durante los días siguientes el gobierno anunciará acciones en respuesta y mencionó que el Ejecutivo considera la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas como una decisión ilegal e injustificada.

Según publicó la agencia Fars, Baqaei también transmitió su malestar directamente a la ciudadanía europea, expresando "condolencias a la población de Europa por el hecho de que los responsables de sus tomas de decisiones hayan dado este paso tan prejuicioso solo para apaciguar a quienes cometieron el mayor genocidio de este siglo", en referencia a Israel y su conducción militar en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Estas declaraciones buscan establecer un paralelo entre la decisión europea y la situación en Gaza.

El portavoz agregó que la resolución de la Unión Europea constituye un "insulto al pueblo iraní y el resultado de un error de cálculo estratégico" por parte del bloque, y acusó a la UE de menospreciar la labor de la Guardia Revolucionaria en materia de seguridad y estabilidad del golfo Pérsico. Según consignó Fars, el funcionario iraní señaló la importancia de esa fuerza para el mantenimiento del orden en la región y cuestionó la decisión comunitaria de equipararla a grupos terroristas.

En la misma línea, el principal asesor de seguridad del líder supremo Alí Jamenei, Alí Lariyani, adelantó que el Parlamento iraní evalúa declarar a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como organizaciones terroristas si persiste la actual postura del bloque frente a la Guardia Revolucionaria. Según detalló Fars, estas declaraciones tuvieron lugar después de que la UE oficializara su posición el pasado jueves.

Dicha medida de la Unión Europea constituye un nuevo elemento de tensión entre Irán y el bloque comunitario. El gobierno iraní sostiene que responderá con fuerza a lo que considera una ofensa y se asistirá de todos los instrumentos diplomáticos y legislativos a su alcance. Los pasos iniciales ya se han puesto en marcha con la convocatoria a los embajadores de países europeos y el anuncio público de que se están diseñando contramedidas.

Además, Fars reportó que las autoridades iraníes discuten diversos escenarios posibles, tanto a nivel diplomático como legislativo, en función de la gravedad que atribuyen a la reciente decisión comunitaria. El Ministerio de Exteriores continúa el diálogo interno y externo sobre la mejor estrategia para canalizar la protesta y definir la respuesta oficial en todos los frentes.

En este contexto, la situación en la Franja de Gaza y las posiciones internacionales frente al conflicto también han sido referidas por portavoces iraníes para justificar la molestia de Teherán ante la UE. El gobierno iraní vincula la reacción europea a su política hacia Israel y su participación o respaldo a las acciones militares posteriores al 7 de octubre del año pasado.

El desarrollo de estos acontecimientos apunta a un período de tensiones elevadas en las relaciones entre Irán y la Unión Europea, marcado por la expectativa sobre las decisiones que adoptarán las autoridades iraníes y europeas en los próximos días, en función de las medidas y contramedidas que surjan a raíz de la controversia sobre la Guardia Revolucionaria.