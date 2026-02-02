Feijóo felicita a Laura Fernández por su vitoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica

La reacción internacional tras los resultados de las elecciones presidenciales en Costa Rica incluyó muestras de apoyo público hacia la nueva mandataria electa. Según reportó Europa Press, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) de España, expresó sus felicitaciones a Laura Fernández Delgado por su reciente victoria, resaltando tanto la transparencia del proceso como las expectativas para su gestión al frente del ejecutivo costarricense.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Laura Fernández Delgado obtuvo el 48 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones, resultado que permitió su proclamación como presidenta electa. La felicitación de Feijóo se divulgó a través de la plataforma “X” este lunes, en la que el dirigente español destacó la claridad del proceso electoral y envió un mensaje de reconocimiento por el resultado alcanzado por Fernández.

El líder del Partido Popular expresó: “Enhorabuena, Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica por su clara victoria en unos comicios ejemplares”. La publicación refleja también un deseo de éxito para la nueva mandataria, como expresó Feijóo en el mensaje registrado por el medio: “Le deseo acierto durante su mandato por el bien de todos los costarricenses”.

Europa Press detalló que el proceso electoral en Costa Rica suscitó observaciones positivas internacionales por el nivel de participación y la ausencia de incidentes señalados durante la jornada de votación, factores subrayados tanto por observadores como por actores políticos externos. El mensaje de Feijóo se sumó a los pronunciamientos realizados por líderes internacionales, quienes han señalado el resultado como reflejo del ejercicio democrático en Costa Rica.

El respaldo del presidente del PP cobra relevancia en el contexto político internacional, dado el interés que mantienen diversas naciones en la estabilidad y el desarrollo institucional en la región centroamericana. Europa Press consignó que las elecciones se desarrollaron bajo una atención significativa, en parte como reflejo de la coyuntura política global y la búsqueda de consensos democráticos en América Latina.

La victoria de Fernández Delgado implica retos inmediatos en el ámbito político costarricense y ha generado expectativas sobre la orientación de su administración. Según Europa Press, los comicios presentaron un escenario competitivo con diferentes partidos y una ciudadanía movilizada, lo que llevó a la candidata vencedora a superar a sus contendientes por un margen relevante en la primera vuelta. El 48 por ciento de respaldo popular reflejado en los resultados oficiales sitúa a Fernández Delgado en una posición sólida para iniciar su mandato.

El mensaje de Feijóo enfatiza también la importancia de la cooperación y el diálogo entre gobiernos, al sugerir que los éxitos en la gestión costarricense podrían impactar positivamente en la relación bilateral y en otros espacios institucionales compartidos. Europa Press puntualizó que otros líderes europeos han reconocido de manera parecida el desempeño del sistema electoral costarricense y han enviado saludos protocolares a la presidenta electa.

La repercusión del mensaje del presidente del PP forma parte de una tendencia diplomática habitual luego de procesos electorales en la región, en la que actores políticos de distintos países comunican sus valoraciones y establecen líneas de diálogo a partir de los resultados. Europa Press incluyó en su cobertura comentarios adicionales sobre la conducta ejemplar de las autoridades electorales costarricenses y la participación cívica durante la jornada de votación.

Con el inicio de su mandato, Laura Fernández Delgado asumirá responsabilidades en un contexto caracterizado por desafíos administrativos y demandas ciudadanas. El apoyo expresado desde España, como consignó Europa Press, representa una señal de reconocimiento internacional a la labor electoral y a la figura que ejercerá la presidencia de Costa Rica durante el próximo periodo gubernamental.