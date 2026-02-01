Un muerto y seis heridos en un ataque de un dron israelí en el sur de Líbano

La presencia de drones armados y sobrevuelos de aviones de combate en amplias áreas del sur de Líbano y del propio Beirut sigue generando alarma entre la población y las autoridades locales. Según consignó el diario libanés L'Orient-Le Jour, la tensión en el sur del país incrementó en las últimas horas tras el ataque lanzado contra una furgoneta que transitaba por la aldea de Dueir, en el distrito de Nabatiye. Este ataque con dron atribuido a Israel causó la muerte de un hombre y dejó al menos seis heridos, entre quienes se encuentran menores de edad.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio del Interior de Líbano detalló que la persona fallecida en Dueir fue identificada como Alí Daud Amis, quien, de acuerdo con la información del propio Ejército israelí y recogida por L'Orient-Le Jour, ejercía funciones como jefe de división del departamento de zapadores de Hezbolá. Las autoridades israelíes lo señalaron como responsable de participar en la rehabilitación de infraestructura militar de ese grupo en la zona, y de planear acciones contra las Fuerzas de Defensa de Israel. Este ataque, según medios locales, alcanzó a una furgoneta en la que viajaban también varios civiles, incluida una niña de seis años y dos adolescentes, todos ellos heridos. Entre los afectados figura Wissam Badr, identificado como residente del campo de refugiados palestinos de Ain al Hilué, herido en una agresión con dron en Qennarit, distrito de Saida, cuando equipos de construcción trabajaban en el retiro de escombros de un ataque precedente atribuido a Israel.

El medio L'Orient-Le Jour documentó que la zona de Qennarit se encontraba en fase de reconstrucción tras un bombardeo israelí ocurrido dos semanas antes. Las máquinas y los trabajadores que retiraban los restos resultaron atacados, sumando otra víctima a la cuenta de las últimas jornadas. Las acciones hostiles no se limitaron a Dueir y Qennarit: en Yarun, en el área de Blint Yebeil, y en Blida, en el distrito de Marjayún, se registraron lanzamientos de granadas aturdidoras, en episodios que forman parte de la escalada de enfrentamientos en la región.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas israelíes, los ataques recientes forman parte de una operación más amplia dirigida contra integrantes y recursos asociados a Hezbolá. Las autoridades militares de Israel reportaron ataques "contra un terrorista de la organización terrorista Hezbolá en Dueir" y también "contra herramientas de ingeniería utilizadas para restaurar infraestructura terrorista", en referencia a los equipos de construcción atacados en Qennarit. Según esta versión, sus fuerzas han centrado las operaciones en evitar que Hezbolá restaure posiciones y recursos en las áreas próximas a la frontera.

Simultáneamente, medios libaneses informaron que aviones de combate israelíes sobrevolaron no solo el sur del Líbano sino también la capital, Beirut, y el valle de Bekaa. Dos viviendas situadas en la localidad de Rab al Zalazín, en Marjayún, fueron demolidas con explosivos por personal militar israelí, conforme al reporte recogido por L'Orient-Le Jour. Los inmuebles, ubicados a varios kilómetros de la frontera, quedaron convertidos en escombros y otras edificaciones cercanas sufrieron daños estructurales de consideración.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, Israel sostiene la legitimidad de sus operaciones alegando que responde a actividades de Hezbolá, por lo cual afirma que sus acciones no contravienen el pacto alcanzado meses atrás. Esta interpretación, señaló el medio libanés, ha sido rechazada tanto por las autoridades de Beirut como por la dirección del grupo chií Hezbolá, quienes han calificado estos ataques como violaciones a lo convenido y los han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones. Organismos internacionales como Naciones Unidas también han censurado los bombardeos, alertando sobre el incremento de la tensión en la región.

El cese de hostilidades previsto en el acuerdo de noviembre contemplaba el retiro de las fuerzas de ambos bandos del sur de Líbano. No obstante, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones fijas en territorio libanés, una presencia que tanto el gobierno de Líbano como Hezbolá han exigido finalizar, considerando que la permanencia de soldados y equipamiento militar en esas áreas representa una amenaza a la estabilidad y dificulta el proceso de reconstrucción de las comunidades afectadas.

La sucesión de ataques y respuestas en la frontera ha generado preocupación en la sociedad libanesa y también entre los desplazados palestinos que residen en campos como Ain al Hilué, de donde provenía uno de los heridos en Qennarit. L'Orient-Le Jour también mencionó la destrucción de viviendas y el daño a la infraestructura civil como una de las consecuencias más graves del actual ciclo de enfrentamientos, mientras que las autoridades locales y humanitarias advierten sobre la presencia de menores entre los afectados.

Mientras tanto, la evolución de la situación sigue condicionada por la capacidad de ambas partes para mantener el control sobre sus acciones y por la presión internacional para evitar una mayor escalada militar. Las incursiones aéreas, los ataques con drones y la destrucción de instalaciones civiles y militares continúan situando al sur de Líbano en el centro de la atención regional y global, en un conflicto donde la presencia de víctimas civiles y el impacto sobre las comunidades sigue generando repudio y llamados a la calma desde distintas instancias internacionales.