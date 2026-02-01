Agencias

México asegura que enviará ayuda humanitaria a "donde sea requerida" a pesar de las amenazas de Trump

El ministro de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha sostenido que México continuará con el envío de ayuda humanitaria a aquellos países que lo necesiten, en medio de las amenazas arancelarias de la Administración Trump a quienes suministren petróleo a Cuba, país que pasa por graves problemas de desabastecimiento de combustible.

"No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo. Y este es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren", ha afirmado el responsable de Exteriores de México en declaraciones ante diputados del oficialista partido Morena.

En línea con las palabras de la mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha acusado al Ejecutivo estadounidense de desencadenar una "crisis humanitaria" en la isla si impide la llegada de petróleo, De La Fuente ha defendido los envíos de petróleo al país caribeño.

"México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite, como también lo hemos demostrado ante algunos eventos naturales que han generado situaciones complejas en el territorio de nuestro país", ha añadido.

México suspendió esta semana una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Washington, si bien Sheimbaum afirmó que fue una decisión soberana, que respondía a asuntos contractuales entre Pemex, la petrolera estatal, y la isla.

La mandataria ha explicado en esta misma rueda de prensa que apenas se envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo. "Se utiliza en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad, pues afecta a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria", ha incidido.

