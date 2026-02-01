Agencias

El Real Madrid aprovecha el empate de la Real Sociedad para coger aire en la segunda plaza de la Liga F

El FC Barcelona continúa firme en el liderato de la Liga F Moeve 2025-2026 tras golear 4-1 al Sevilla FC y mantener su renta de diez puntos sobre un Real Madrid, que sufrió para ganar 2-4 al Deportivo ABANCA y aprovechar para coger aire en la segunda plaza sobre una Real Sociedad que no pudo (1-1) con el Costa Adeje Tenerife, en partidos correspondientes a la decimoctava jornada del campeonato doméstico.

Antes de medirse en un nuevo Clásico este jueves, en los cuartos de final de la Copa de la Reina y en el Estadio Alfredo di Stéfano, los dos primeros clasificados de la competición sacaron adelante sus partidos y aprovecharon para hacer rotaciones de cara este choque.

Así, el Barça movió mucho su once más reconocible y prescindió de inicio de jugadoras como Alexia Putellas, Claudia Pina, Patri Guijarro u Ona Batlle para ganar 4-1 al Sevilla FC con doblete de la portuguesa Kika Nazareth y tantos de Salma Parallueo y Sydney Schertenleib, mientras que ya al final del choque Alba Cerrato logró el tanto sevillista.

Por su parte, el Real Madrid también decidió repartir esfuerzos en su visita al ABANCA Riazor donde no jugaron María Méndez, Maelle Lakrar, Sara Däbritz, Yasmim y Eva Navarro, y donde Filippa Angeldahl y Linda Caicedo tuvieron algunos minutos en la trabajada victoria por 2-4.

Fue una primera media hora muy animada donde se vieron cuatro goles, dos por cada equipo. Lucía Martínez adelantó pronto a las locales y Rocío Gálvez y Signe Bruun voltearon el marcador antes de que Esme Pizarro pusiese el 2-2. Tras el descanso, el conjunto madrididista selló el triunfo con dos penaltis anotados por la escocesa Caroline Weir.

El Real Madrid afianzó su segunda posición y aprovechó el empate a un gol entre el Costa Adeje Tenerife y la Real Sociedad para poner tres de ventaja sobre las realistas. Iratxi Pérez puso el 1-0, pero Nahia Aparicio replicó rápido y el marcador ya no se movió en el Heliodoro Rodríguez López lo que permite a las 'txuri-urdines' mantener sus ocho puntos de ventaja sobre su rival, cuarto clasificado.

La jornada volvió a no ser productiva para el Atlético de Madrid, que en el estreno de José Herrera como entrenador tampoco pudo poner fin a la mala racha sin ganar de las rojiblancas, ya de once partidos tras el 1-1 en casa ante el Granada CF. Synne Jensen adelantó a las locales, a las que volvió a faltar acierto ofensivo y que se toparon también con la madera y que pagaron un error en defensivo para recibir el empate ante del descanso por medio de Andrea Gómez.

Además, la zona de la permanencia se aprieta después de la victoria del colista Levante UD por 2-1 ante el Madrid CFF para sumar ocho puntos, los mismos que el Alhama CF El Pozo, que cae a puesto de descenso tras caer goleado (0-4) por el DUX Logroño, que sumó su primer triunfo de la temporada para salir del peligro con nueve puntos. El fin de semana se completó con los triunfos del Athletic Club ante el RCD Espanyol (2-1) y del FC Badalona Women ante la SD Eibar, en ambos casos con goles victoriosos en los compases finales.

