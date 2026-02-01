Casa Real felicita a Alcaraz por "seguir escribiendo la historia del deporte español" en Australia

Carlos Alcaraz estableció un nuevo registro en la historia del tenis mundial al convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en completar el ‘Career Grand Slam’, un logro que había permanecido fuera del alcance de todos menos de una decena de tenistas. De acuerdo con la información publicada por el medio Casa Real en la red social X, el murciano alcanzó esta hazaña tras imponerse en la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. La institución monárquica expresó públicamente su admiración, felicitando a Alcaraz por “seguir escribiendo la historia del deporte español” y agradeciéndole por su perseverancia: “¡Campeón, Carlos Alcaraz! El premio a no rendirse nunca: el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro 'Grand Slam'. ¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!”, señaló Casa Real.

El Abierto de Australia representó el primer trofeo de Alcaraz en Melbourne y le permitió completar el ‘Career Grand Slam’, que exige consagrarse al menos una vez en cada uno de los torneos considerados ‘major’: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Según consignó Casa Real, este título se suma a los ya obtenidos por el tenista español: dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). La victoria ante Djokovic lo elevó al selecto grupo de jugadores que han conseguido los cuatro grandes títulos, integrando una lista en la que figuran Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Novak Djokovic.

Con apenas 22 años y 272 días, Alcaraz batió el récord que ostentaba Rafael Nadal, quien completó el Grand Slam en el US Open de 2010 con 24 años y 102 días. El medio Casa Real precisó que Alcaraz no solo superó a su compatriota en precocidad, sino que también se transformó en el segundo español en coronarse en el Abierto de Australia, después del propio Nadal que se impuso en Melbourne en las ediciones de 2009 y 2022.

La trayectoria de Alcaraz lo llevó a posicionarse entre los tenistas más destacados de la actualidad, sumando siete títulos de Grand Slam en un periodo relativamente corto. De acuerdo con Casa Real, la consagración en Australia representa el reconocimiento a la constancia del jugador de El Palmar, quien ha mantenido un rendimiento sostenido en los principales escenarios del tenis mundial, superando a figuras históricas y consolidando su nombre entre la élite internacional.

La conquista del Grand Slam australiano frente a Djokovic, uno de los rivales más exitosos en la historia del circuito, añadió un componente de relevancia a la gesta de Alcaraz. Casa Real resaltó en su publicación que este triunfo encarna el “premio a no rendirse nunca”, subrayando la fortaleza mental y la ambición competitiva del murciano.

Entre las personalidades del deporte que han alcanzado el ‘Career Grand Slam’, Alcaraz se sitúa junto a leyendas que marcaron época en distintas generaciones del tenis. Según la comunicación de Casa Real, solo un reducido grupo de tenistas logró este reconocimiento en toda la historia profesional de este deporte.

La felicitación de la Casa de S.M. el Rey se unió a las muestras de reconocimiento que ha suscitado la hazaña de Alcaraz desde diversos ámbitos institucionales y deportivos de España y el extranjero. Este respaldo institucional refuerza la magnitud del logro del joven tenista, que volvió a situar el deporte español en el centro de atención internacional.

En el balance de títulos de Grand Slam, Alcaraz ha sumado dos trofeos por cada torneo en Roland Garros, Wimbledon y US Open, con la reciente victoria en Australia que completó el conjunto y lo inscribió en la lista de campeones de todos los grandes escenarios del tenis. El medio Casa Real señaló que este desempeño destaca por la consistencia que ha demostrado Alcaraz en superficies y ambientes diversos.

La relevancia del triunfo de Alcaraz en Melbourne radica también en el contexto de su carrera: el título australiano pone fin a una espera para el tenis español y sitúa a su protagonista como el más joven en la Era Abierta en alzarse con cada uno de los 'majors'. Según la publicación de Casa Real, este hito supone una continuidad en la herencia deportiva del país y una muestra del potencial de la nueva generación de deportistas.