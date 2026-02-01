Carlos Alcaraz completa su colección en Australia

La hazaña de Carlos Alcaraz de conseguir los cuatro títulos principales del tenis internacional lo ha situado en un grupo reducido de figuras históricas del deporte, de acuerdo con lo publicado por diversos medios. El tenista español se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer al serbio Novak Djokovic en la final disputada este domingo, con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, sumando de este modo el único trofeo de Grand Slam que le faltaba en su palmarés.

Según la información consignada por los medios, Alcaraz, que actualmente tiene 22 años y 272 días, logró el título en Melbourne Park, marcando un récord como el jugador más joven de la Era Abierta en completar el denominado 'Career Grand Slam'. Esta marca lo deja por delante de Rafael Nadal, que alcanzó este registro con 24 años y 102 días durante el US Open de 2010. De esta forma, el tenista de El Palmar entra en el selecto grupo de líderes mundiales que han logrado al menos una vez cada uno de los grandes títulos: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

El medio detalló que esta victoria sobre Djokovic en el Abierto de Australia 2026 se suma a los dos títulos previos de Roland Garros (2024 y 2025), a los dos campeonatos de Wimbledon (2023 y 2024), y a sus dos abiertos estadounidenses (2022 y 2025). Alcaraz ostenta actualmente siete trofeos de Grand Slam, consolidando su posición en la élite del tenis mundial.

Por su parte, Novak Djokovic quedó cerca de alcanzar su título número veinticinco de Grand Slam. Melbourne ha sido tradicionalmente el torneo más exitoso para el jugador serbio, quien ha conseguido allí diez de sus grandes títulos. Sin embargo, reportó el medio, Djokovic acumula ahora dos años y medio sin conquistar un ‘major’, tras haber sido derrotado en esta ocasión por Alcaraz. Su último triunfo en torneos de esta categoría se remonta al US Open de 2023.

No obstante, Djokovic pudo sumar un hito diferente recientemente, al lograr el 'Golden Slam' en los Juegos Olímpicos de París, doblegando precisamente a Alcaraz en la final. Analistas deportivos señalan que tanto el registro conseguido por el murciano como la racha anterior de Djokovic reconfiguran la narrativa de rivalidad y nuevos logros en el circuito profesional, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Tal como indica el recuento histórico publicado, Alcaraz se une a un grupo limitado de leyendas compuesto por Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic, quienes anteriormente completaron el 'Career Grand Slam'. La carrera del tenista español ahora figura en los registros junto a estas figuras, sumando peso significativo a su trayectoria a una edad temprana para este nivel de logro.

El partido de la final se caracterizó por notables cambios en el ritmo y dominio del juego, de acuerdo con el análisis del medio, ya que Djokovic se impuso en el primer set por 6-2, pero el español revirtió la situación en los siguientes parciales. Alcaraz se mostró contundente en los momentos decisivos, cerrando los siguientes sets 6-2, 6-3 y 7-5. Los especialistas destacan que, además del logro numérico, la manera en que se desarrolló el encuentro sumó relevancia a la obtención histórica.

Con este triunfo, la carrera profesional de Alcaraz adquiere una nueva dimensión dentro de la Era Abierta del tenis, y supone una referencia para próximas generaciones de deportistas. La repercusión internacional subraya la influencia del triunfo del español no solo en el tenis nacional, sino en la escena global del deporte, según consignaron diferentes medios en sus análisis tras el resultado de la final.