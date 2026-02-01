Álvaro Arbeloa: "Ha sido una victoria de alma"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha calificado el triunfo de este domingo ante el Rayo Vallecano (2-1), logrado en el último minuto gracias a un gol de Kylian Mbappé, como "una victoria de alma", y ha recordado que el equipo tiene "17 jugadores que han sido campeones de Europa hace un año y medio", además de asegurar que nadie tiene que explicarle "lo que es el Real Madrid" y la dependencia de los resultados.

"Ha sido una victoria en la que los jugadores han puesto mucha energía, el alma. Hemos necesitado de la ayuda del público, sin ese empuje seguramente no habría llegado. Hemos hecho méritos para haber marcado antes, con la ocasión de Kylian o la de Camavinga. Estoy satisfecho con el esfuerzo que han hecho los jugadores, con el empuje. No era un partido fácil y lo han sacado contra un rival muy complicado; ya nos lo puso muy difícil en la ida y hoy nos lo ha vuelto a poner", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, cree que esta ha sido "una victoria de alma". "Los jugadores han hecho un gran esfuerzo y me quedo con eso, con esa victoria que han logrado a base de trabajo y esfuerzo. Tenemos muchísimas cosas que trabajar. En estas semanas en las que no tendremos partido entre semana intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos. Hemos visto en muchas ocasiones situaciones que estamos trabajando y que queremos que se den con más continuidad. En esa línea vamos a ir. El esfuerzo de los jugadores ha sido muy grande, con la ayuda de su público. Ha sido una victoria de alma", apuntó.

El preparador blanco analizó también las tres grandes decisiones arbitrales del choque. "La expulsión -de Pathé Ciss- sí que me ha parecido, el penalti no lo he visto, pero me han dicho en el banquillo que ha sido muy claro. Los nueve minutos igual tenían que haber sido uno más, porque cuando vienen los equipos aquí y no van perdiendo, cada vez que se saca de puerta es un minuto. Alguno más también podían haber dado", subrayó.

Sin embargo, no quiso dar su opinión sobre los pitos que se han escuchado en el Santiago Bernabéu. "Respeto mucho al público del Bernabéu y siempre le voy a pedir su apoyo", dijo. "Respeto todas las opiniones y todas las visiones de lo que se ha visto hoy, pero he visto un público que al final nos ha llevado a la victoria, que nos ha apoyado cuando lo necesitábamos y seguramente sin ellos no hubiera llegado ese gol. Los jugadores lo notan muchísimo, lo necesitan, son mejores cuando su público está con ellos y hoy se ha vuelto a demostrar", añadió.

En otro orden de cosas, Arbeloa respondió de manera socarrona a la pregunta de si le preocupa que el Real Madrid sea resultadista. "Tenéis la suerte de tener un entrenador enfrente al que no le tenéis que explicar lo que es el Real Madrid", indicó. "El otro día perdimos en Lisboa, pero veníamos de ganar en el campo del tercero, de hacer un gran partido aquí contra el Mónaco, de una segunda parte contra un Levante que, visto lo que he visto, no parece ser tan mal rival", apuntó respecto al empate del Atlético ante los granotas.

"Aquí cada uno lo mira y entiendo la exigencia de este club, pero también entiendo de dónde venimos, de dónde vengo yo, de dónde viene el equipo desde que está conmigo. Uno siempre quiere que la mejora sea constante, pero en la vida no existe esa mejora sin que haya picos y sin que haya momentos en los que las cosas no salgan como uno quiere. Estos jugadores han demostrado hoy una mentalidad muy fuerte, como lo han hecho en todos los partidos, si no, no estarían aquí. Si algo tienen los jugadores del Real Madrid es una gran autoexigencia y una mentalidad y un carácter fortísimos", prosiguió.

Por otra parte, explicó que para mejorar "hace falta hacer bien muchas pequeñas cosas, no vale solo con una". "Tenemos que trabajar en todas las fases del juego: mejorar con balón, sin balón, tener las ideas claras. Les repito mucho a los jugadores que un equipo ideal es aquel que en cualquier situación y en cualquier momento piensan todos de la misma manera. Para poder hacer eso necesitas horas trabajando, y eso, afortunadamente, es lo que vamos a tener estas dos próximas semanas", recalcó.

"Tampoco soy Gandalf el Blanco. Lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo, que es compromiso, actitud, mentalidad, saber que tenemos muy claro que para ganar cada partido no nos vale solo con la calidad, sino que el esfuerzo y las ganas que han demostrado hoy van a tener que ser constantes. Vamos a trabajar en esa constancia, que es lo que necesitamos. Constancia en el rendimiento, constancia en la mentalidad, en la ambición, en la actitud... Esto es el Real Madrid y para ganar al Rayo Vallecano necesitamos hacer más que el resto de equipos de LaLiga", continuó.

"TENEMOS 17 JUGADORES QUE FUERON CAMPEONES DE EUROPA HACE AÑO Y MEDIO"

Sobre Jude Bellingham, que abandonó el partido lesionado, aseguró que estaba "en perfectas condiciones para jugar el partido". "Viene de hacer grandes esfuerzos en todos los partidos que ha jugado desde que estoy aquí. Es una baja muy importante, pero para eso tengo una plantilla extraordinaria. Que no se olvide a nadie que hay 17 jugadores que han sido campeones de Europa hace un año y medio, y con ellos vamos a sacar adelante las bajas que tengamos", advirtió.

Arbeloa habló también del cambio de Raúl Asencio. "Raúl está haciendo un esfuerzo muy grande todos los días por jugar. Solo le puedo agradecer ese esfuerzo, el no querer abandonar, el querer estar con el equipo y con su entrenador. Es un canterano que está demostrando lo que es sentir el Real Madrid. Muchas veces no lo sabéis, pero no llegan en las mejores condiciones a los partidos, y Raúl no ha podido seguir tras el descanso", expresó.

Respecto a la posición de Vinícius, afirmó que han intentado "que pudiese tener situaciones de desborde por fuera, que es donde él realmente hace daño". "Tenemos que seguir trabajando para que esas situaciones lleguen con más ventaja. Cuando hay un jugador como Vinícius Jr., los rivales saben el peligro que tiene y generan muchas ayudas para pararle. Ha hecho un gran gol en la segunda parte, en los momentos más difíciles ha conseguido encarar, generar buenas situaciones de ventaja, y estoy muy contento con su esfuerzo y con la mentalidad que ha vuelto a tener", manifestó.

Por último, valoró también el cambio de posiciones de Gonzalo García y Brahim Díaz. "Gonzalo ha salido por Franco. Esas situaciones en las que necesitamos hacer goles era mucho mejor que Gonzalo estuviese cerca del área y Brahim, que es un jugador con mucho uno para uno y desequilibrante, pudiese estar más tiempo fuera, en banda. Tenemos que saber el perfil de cada jugador, dónde nos interesa más tenerlo. Y si hemos puesto a Gonzalo es para que pise área, que es donde es más peligroso", finalizó.