El presidente de Irán acusa a Europa de colaborar con Israel y EEUU para "fragmentar" a la sociedad del país

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este sábado que Europa está colaborando con Israel y Estados Unidos para "fragmentar" a la sociedad del país dentro de la ola de protestas y represión que se está saldando con miles de muertos mientras Teherán mantiene que los disturbios están siendo fomentados por fuerzas extranjeras.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, el presidente de Irán asegura que su homólogo estadounidense, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y los países europeos "se aprovechan de nuestros problemas para provocar y perseguir, como siguen haciendo ahora mismo, fragmentar la sociedad".

Las protestas que estallaron a finales del año pasado por el desplome del rial, la moneda nacional, acabaron por convertirse días después en una explosión de disturbios por todo el país. El Gobierno iraní admitió que las protestas económicas tenían razón de ser pero los enfrentamientos que generaron han sido alimentados por Washington, Tel Aviv y ahora, dice Pezeskhian, las autoridades europeas.

"Fueron ellos quien han sacado a estos alborotadores a las calles para destrozar este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división", ha indicado el presidente, convencido de que "todo el mundo está al tanto ya de que esto no es una protesta social".

"Lo que están haciendo", ha indicado, "es provocar, crear división y proporcionar recursos, atrayendo a algunas personas inocentes a este movimiento".

Sin embargo, Pezeshkian, un reformista algo más moderado que el estamento clerical ultraconservador, ha insistido en que el Gobierno iraní debe hacer todo lo posible para atender cualquier tipo de queja razonable de la gente. "Debemos trabajar con el pueblo y para el pueblo, y servirle tanto como sea posible", ha indicado.