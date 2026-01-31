Albares comenta con su homólogo emiratí las "excelentes" relaciones y la situación en África y O.Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed, para tratar la situación de las "excelentes" relaciones entre ambos países y las diferentes crisis regionales.

"He hablado con mi homólogo de Emiratos Árabes Unidos. Hemos abordado nuestras excelentes relaciones bilaterales que vamos a seguir profundizando", ha asegurado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

Ambos ministros han tratado también la situación en Oriente Próximo y África. "Le he trasladado el compromiso de España con paz y estabilidad en la región", ha indicado Albares en su mensaje.