Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la supuesta tregua energética unilateral de Rusia

Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform. EFE

EFE

Viernes, 30 de enero de 2026 (08.00 GMT)

