Un tribunal de EEUU declara ilegal la retirada de la protección a venezolanos y haitianos dictada por Noem

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que la Administración de Donald Trump actuó de manera ilegal al retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos venezolanos y haitianos en sendas instancias en el año 2025.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, establece que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando tomó estas dos decisiones en junio (Haití) y septiembre (Venezuela) del año pasado, según la sentencia emitida en las últimas horas del miércoles y que ha trascendido a los medios este jueves, cuando la ha recogido CNN.

"Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso (responsable de la autorización del TPS), y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el Estatus de Protección Temporal de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto", manifestaron los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, confirmando así una sentencia previa de un tribunal inferior y recurrida por las autoridades.

Al hilo, los jueces han alegado que "las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño".

Alrededor de 600.000 venezolanos y medio millón de haitianos se han visto afectados por la retirada del Estatus de Protección Temporal, una decisión tomada en el marco de la estricta política migratoria de la Administración Trump.