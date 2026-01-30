Un total de 33 provincias y Melilla estarán con avisos por viento, nieve, lluvia y olas, que será rojo en Galicia

Un total de 33 provincias correspondientes a catorce comunidades autónomas y Melilla tendrán este viernes avisos por viento, nieve, oleaje y lluvia en una jornada con probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia, donde se esperan olas de hasta 9 metros que activarán el nivel rojo (peligro extraordinario) en A Coruña y Pontevedra, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El oleaje también pondrá en aviso naranja (importante) a Almería, Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral costa), Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla; y descenderá a nivel amarillo en Granada, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera) y Tarragona.

El viento activará avisos amarillos en Teruel, Asturias (litoral occidental, suroccidental, cordillera y Picos de Europa), Baleares (Menorca), Cantabria (Liébana), Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Tarragona, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Madrid (sierra), Murcia (altiplano, noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Castellón, Valencia y Melilla. Por el contrario, se elevará a nivel naranja en Almería, Granada, Jaén y Albacete.

Por su parte, Ourense y Pontevedra tendrán aviso amarillo por lluvia. También de este nivel pero por nieve estarán Huesca, Ávila, León, Segovia, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense y Madrid (sierra) debido a acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la mitad norte peninsular.

AEMET prevé que este viernes se mantendrá la circulación atlántica que dominará el tiempo en la Península y Baleares. Además, será una jornada marcada por el paso de frentes y la entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos.

Habrá precipitaciones en la Península, salvo en el extremo sureste, más probables durante la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta y granizo menudo.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta Norte y su entorno, a una cota de 1.200 o 1.500 metros (m), que podrán bajar hasta los 800 o 1.000 m al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña.

En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. Al mismo tiempo, habrá probables bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, pero ascenderán en el extremo nordeste y se mantendrán con pocos cambios en Alborán, cuadrante suroeste e islas. Las mínimas descenderán en el tercio sur peninsular, Galicia y oeste del Sistema Central y su entorno, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares, y pocos cambios en el resto. Además, habrá heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, más extensas e intensas en el Pirineo y del sureste peninsular.

Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, ya que alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán, y gran parte de la meseta Sur y del tercio oriental peninsular. No se descarta que puedan ser localmente huracanadas en zonas altas de las sierras del extremo sureste, mientras que en Canarias soplará viento de componente norte moderado.