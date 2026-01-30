Trump ve "muy peligroso" para Londres hacer negocios con Pekín, tras el encuentro de Starmer y Xi

Tras recalcar que Canadá enfrenta dificultades por sus acuerdos económicos con China y advertir sobre posibles consecuencias en áreas culturales como el hockey sobre hielo, Donald Trump expresó públicamente su recelo respecto a los acercamientos recientes entre Reino Unido y el gigante asiático. Según consignó el medio Europa Press, el presidente de Estados Unidos declaró este jueves que considera “muy peligroso” para Londres entablar negocios con Pekín, reacción que surge después de la reunión entre Keir Starmer, primer ministro británico, y Xi Jinping, mandatario chino.

Durante un encuentro reciente en Pekín, Starmer y Xi concretaron su intención de configurar una relación “coherente, a largo plazo y estratégica” entre ambos países, tal como informó Europa Press. A raíz de estos hechos, Trump manifestó a los medios que ampliar la cooperación económica con China representa un riesgo importante para aliados occidentales y puso a Canadá como ejemplo de las consecuencias que, según su visión, puede generar este tipo de acercamiento con el país asiático.

El mandatario estadounidense fue más allá de sus advertencias hacia Reino Unido, afirmando que “es aún más peligroso para Canadá hacer negocios” con China. Según detalló Europa Press, Trump consideró que la nación canadiense actualmente enfrenta dificultades económicas y sostuvo que el acercamiento comercial con China no representa una solución viable para Ottawa. “A Canadá no le va bien, le va muy mal”, afirmó el presidente norteamericano en la conversación con periodistas.

Trump, quien aseguró conocer a fondo la dinámica política y comercial de China, así como su relación personal con el presidente Xi Jinping, compartió una visión crítica sobre los posibles efectos de la cooperación entre China y países aliados de Estados Unidos. “Sé que el presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá”, expresó en fragmentos citados por Europa Press.

En sus declaraciones, Trump ejemplificó las consecuencias indirectas de un acercamiento económico a China referenciando el hockey sobre hielo, un deporte emblemático en Canadá. El presidente norteamericano sugirió que las autoridades chinas podrían condicionar acuerdos en sectores culturales: “Lo primero que harán (las autoridades chinas) es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo”, expresó, apuntando a las posibles restricciones que China puede imponer en el marco de relaciones más estrechas, según detalló el medio Europa Press.

La intervención de Trump se enmarca en un contexto de renovadas relaciones entre China y países occidentales. Europa Press precisó que el encuentro entre Xi Jinping y Keir Starmer no fue el primero de estas características en las últimas semanas. El mandatario chino también recibió recientemente en Pekín al primer ministro canadiense, Mark Carney. En respuesta a ese encuentro y ante la posibilidad de un acuerdo comercial entre ambas partes, Trump amenazó a Ottawa con la imposición de aranceles del 100%, aumento significativo que subraya el nivel de tensiones comerciales existentes, reportó Europa Press.

El trasfondo de estas declaraciones refleja la preocupación en la administración estadounidense sobre la influencia y expansión del poder económico de China en Occidente. De acuerdo con Europa Press, Trump reiteró que considera que los beneficios inmediatos de acuerdos comerciales con Pekín pueden verse opacados por los riesgos estratégicos a largo plazo para países como Canadá y Reino Unido. Su postura evidencia tanto la competencia económica global como la disputa por la influencia política y la seguridad nacional en materia de alianzas y compromisos internacionales.