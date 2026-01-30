Trump anunciará el viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal

Jerome Powell enfrenta una investigación federal sobre su declaración de junio pasado ante el Congreso de Estados Unidos, relativa a la importante renovación de la sede de la Reserva Federal. Mientras el mandato de Powell al frente del banco central concluirá en mayo, el presidente Donald Trump ha adelantado que dará a conocer este viernes por la mañana el nombre de la persona que propondrá como próximo presidente de la Fed. Según informó EFE, este anuncio ocurrirá en medio de tensiones políticas y críticas abiertas por parte del mandatario hacia la actuación de Powell al frente de la autoridad monetaria.

El anuncio del nominado, que Trump calificó como una elección de “una persona muy válida para dirigir la Reserva Federal”, se realizará en un contexto de enfrentamiento abierto entre el presidente estadounidense y el actual responsable del banco central. El medio EFE detalló que Trump comunicó la aceleración del proceso de selección a la prensa durante la presentación de un documental sobre Melania Trump, en el Trump-Kennedy Center de Washington D.C. Esta confirmación anticipada contrasta con declaraciones previas del propio presidente, quien horas antes había señalado que el nombre del nominado se conocería la semana siguiente.

La decisión en torno a la presidencia de la Fed es considerada uno de los puntos centrales de la política económica estadounidense, ya que incide directamente en la conducción de la política monetaria, el control de los tipos de interés y la reacción ante las fluctuaciones de los mercados financieros. Trump ha mantenido posturas públicas en desacuerdo con la estrategia de Powell, principalmente respecto al ritmo considerado adecuado para la reducción de los tipos de interés. Según publicó EFE, el presidente republicano ha solicitado repetidamente que las bajadas se realicen con mayor rapidez, reclamando una política monetaria más expansiva.

En oposición a estas presiones, Powell ha defendido la autonomía de la Reserva Federal y ha subrayado la importancia de que las decisiones del organismo no se vean condicionadas por posiciones políticas externas. De acuerdo con EFE, el actual presidente de la Fed ha mostrado resistencia a intervenir los tipos de interés en función de demandas políticas, sosteniendo que el organismo debe regirse por criterios técnicos y la situación económica.

Durante la jornada anterior al anuncio, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios los tipos de interés tras haber aplicado tres recortes consecutivos, lo que representó el inicio de un ciclo de relajación monetaria desde septiembre de 2024. Según reportó EFE, la decisión de no alterar las tasas llega en un momento de análisis sobre el rumbo de la economía estadounidense y del rol del banco central frente a la incertidumbre global.

La situación de Powell se complica además por la indagación federal derivada de su intervención en el Congreso, cuando fue cuestionado sobre la gestión y transparencia en la multimillonaria renovación de la sede de la Reserva Federal. EFE consignó que este proceso agrega un elemento más de presión e incertidumbre tanto para la persona que dirige actualmente el organismo como para el futuro inmediato de la institución.

La selección del presidente de la Reserva Federal adquiere así un significado especial en el actual contexto político estadounidense, por la influencia que el banco central posee sobre la estabilidad económica y las expectativas del mercado. La designación incidirá en la dirección de la política monetaria y en la relación entre la autoridad monetaria y el gobierno federal, elementos que continúan en el centro del debate económico y político de Estados Unidos.