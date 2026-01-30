'The Chain' será la nueva serie escrita y dirigida por Damon Lindelof ('Lost')

Redacción Internacional, 30 ene (EFE).- Damon Lindelof, el creador de 'Watchmen' y de 'Lost', será el responsable creativo de 'The Chain', la nueva serie de HBO basada en el popular libro del mismo nombre firmado por Adrian McKinty.

HBO Max ha firmado un contrato de dos años con el creador que escribirá y dirigirá el proyecto, según señala la plataforma de streaming en un comunicado.

"Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo", señala Lindelof.

"Siempre he querido adaptar un gran thriller -añade- y este tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación".

Lindelof es uno de los creadores más singulares de la televisión. Entre sus primeros proyectos se encuentran ´Lost', que firma junto a J.J Abrams, luego vendría 'The Leftovers' también para HBO, y 'Watchmen', una peculiar adaptación de la saga de superhéroes.

"Nos sentimos honrados de nuestra continua colaboración con Damon Lindelof, uno de los creadores más singulares y distintivos de nuestro tiempo. 'The Chain' promete continuar su legado de sumergirnos en las profundidades del cerebro humano", señala Francesca Orsi, directora de series dramáticas y películas de HBO. EFE