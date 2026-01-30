Agencias

'The Chain' será la nueva serie escrita y dirigida por Damon Lindelof ('Lost')

Guardar

Redacción Internacional, 30 ene (EFE).- Damon Lindelof, el creador de 'Watchmen' y de 'Lost', será el responsable creativo de 'The Chain', la nueva serie de HBO basada en el popular libro del mismo nombre firmado por Adrian McKinty.

HBO Max ha firmado un contrato de dos años con el creador que escribirá y dirigirá el proyecto, según señala la plataforma de streaming en un comunicado.

"Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo", señala Lindelof.

"Siempre he querido adaptar un gran thriller -añade- y este tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación".

Lindelof es uno de los creadores más singulares de la televisión. Entre sus primeros proyectos se encuentran ´Lost', que firma junto a J.J Abrams, luego vendría 'The Leftovers' también para HBO, y 'Watchmen', una peculiar adaptación de la saga de superhéroes.

"Nos sentimos honrados de nuestra continua colaboración con Damon Lindelof, uno de los creadores más singulares y distintivos de nuestro tiempo. 'The Chain' promete continuar su legado de sumergirnos en las profundidades del cerebro humano", señala Francesca Orsi, directora de series dramáticas y películas de HBO. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mataron los agentes federales en Minneapolis

El mandatario estadounidense calificó a Alex Pretti como "agitador" tras la difusión de imágenes que lo muestran atacando un vehículo oficial, mientras la familia denuncia abuso policial y exige esclarecer el contexto previo a la muerte del enfermero

Trump llama "agitador" y presunto

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Infobae

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Infobae

ACNUR: reciente ola de naufragios en el Mediterráneo muestra la necesidad de cambios

Infobae

Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minesota

Infobae