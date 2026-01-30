Sheinbaum destaca fortaleza económica y confianza en México tras evitar recesión en 2025

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes la fortaleza de la economía mexicana y un cierre del producto interior bruto (PIB) mejor al previsto, tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que confirmaron un crecimiento del 0,5 %, superior al esperado, al final de 2025.

“El INEGI publicó el cierre económico del 2025. Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre-diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina desde Tijuana.

La reacción de Sheinbaum ocurre después de que el INEGI revelara que el producto interior bruto (PIB) de México creció un 0,5 % en 2025 y aumentó 1,6 % de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres seguidos con caídas y evitó así las previsiones de recesión de algunos analistas para el año pasado.

Por otro lado, subrayó que el comportamiento positivo de la economía se refleja también en la fortaleza del peso mexicano, que este viernes se ubicaba alrededor de las 17,35 unidades por dólar, pese al contexto internacional adverso y las tensiones comerciales.

“Si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo. En el desempeño de la economía. Si no hubiera confianza, no estaría ocurriendo esto”, sostuvo.

Presumió además de que “con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer salió positiva, es decir, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte”, presumió.

Para Sheinbaum, los datos confirman que México se encuentra en una posición más sólida que otros países, especialmente en un entorno marcado por la guerra comercial global desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su agresivo proteccionismo comercial.

“Habla de la fortaleza en la economía mexicana aún con toda la situación de aranceles. Que México esté en una mejor posición que muchos otros países”, afirmó. EFE

(foto)