Santa Fe buscará romper la racha de empates frente a Chicó en la cuarta jornada de la liga

Bogotá, 30 ene (EFE).- El Independiente Santa Fe, que hace nueve días ganó la Superliga al Junior, buscará su primera victoria en el Torneo Apertura el próximo sábado cuando visite a Boyacá Chicó en Tunja (centro) por la cuarta jornada del campeonato.

El cuadro capitalino, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, viene de igualar 2-2 frente al Deportivo Pereira en Bogotá en lo que fue su tercer empate en igual cantidad de partidos disputados.

El primer empate lo consiguió 1-1 en casa contra Águilas Doradas y el segundo también fue 1-1 de visitante ante el Once Caldas el fin de semana anterior.

No obstante, el Expreso Rojo no será el único que buscará su primera victoria en liga, pues al frente tendrá al Boyacá Chicó, que se ubica en posiciones de descenso y no ha tenido un buen arranque en el campeonato.

Los ajedrezados debutaron con derrotas 4-0 frente a Atlético Nacional y 1-0 con América de Cali, mientras que el alivio llegó tras igualar 1-1 frente a Alianza Valledupar en la tercera jornada esta semana.

Millonarios sumó su tercera derrota consecutiva el miércoles al perder 2-1 en casa del Deportivo Pasto y cayó al último lugar, por lo que destituyó a su entrenador, Hernán Torres.

Antes de la derrota ante el Deportivo Pasto, Millonarios había perdido con el Atlético Bucaramanga (2-1) y con Junior (1-2), por lo cual el partido de anoche, en el que volvió a jugar unos minutos el veterano Falcao García, resultaba crucial para contener la crisis pero el conjunto azul volvió a caer y dejó sin piso al técnico.

El equipo capitalino recibirá el domingo al Deportivo Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá y estará dirigido por Ómar Rodríguez, que estará a cargo del equipo mientras las directivas contratan al sucesor de Torres.

Mientras tanto, Independiente Medellín ha tenido resultados irregulares y en su último partido frente a Deportes Tolima, que terminó 2-2, su más reciente contratación, el veterano volante Daniel Cataño, sufrió una lesión apenas unos minutos después de ingresar al campo de juego.

El equipo rojo, dirigido por Alejandro Restrepo, necesita de un triunfo para salir del fondo de la tabla y contará en este encuentro con algunas de sus principales figuras, como lo son el goleador argentino Francisco Fydriszewski, el volante Francisco Chaverra, el central Kevin Mantilla y el portero uruguayo Salvador Ichazo.

31.01: Cúcuta-Fortaleza y Boyacá Chicó-Independiente Santa Fe.

01.02: Atlético Bucaramanga-Alianza Valledupar, Deportivo Cali-Deportivo Pasto, Once Caldas-Jaguares, Millonarios-Independiente Medellín y Llaneros-Águilas Doradas.

02.02: Internacional de Bogotá-Deportes Tolima y Deportivo Pereira-Junior.

04.02: Atlético Nacional-América de Cali. EFE