Rusia derriba 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y península ocupada de Crimea

Moscú, 30 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 18 drones ucranianos de tipo avión", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Siete drones fueron abatidos en la región de Briansk, dos en Rostov, uno en Astraján y otro en Kursk.

También fueron interceptados cinco drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea y dos sobre el mar Negro.

Ayer las autoridades rusas informaron del derribo de nueve drones ucranianos en una clara caída del número de ataques nocturnos ucranianos durante la semana, justo tras la última ronda de negociaciones para un posible acuerdo de paz que tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos.

En toda la semana, el derribo por parte de Rusia de drones ucranianos que atacaron durante la noche sumó 162.EFE

