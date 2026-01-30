Rusia confirma que Trump pidió un alto el fuego una semana hasta el 1 de febrero y evita desvelar la respuesta

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aclaró que la demanda de Estados Unidos respecto a un alto el fuego en Ucrania se centró en detener los ataques sobre Kiev durante una semana, con la intención de propiciar un ambiente adecuado para el inicio de negociaciones. Según consignó la agencia rusa Interfax, Peskov subrayó que la solicitud buscaba específicamente crear condiciones favorables a un diálogo, aunque evitó precisar si Rusia aceptó de forma definitiva la petición de Washington. Este intercambio se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente que había pedido directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que suspendiera las acciones militares en Ucrania hasta el 1 de febrero.

De acuerdo con lo publicado por Interfax y recogido por medios internacionales, Trump realizó esta petición tras los últimos ataques rusos sobre territorio ucraniano, que provocaron cortes de electricidad entre la población civil en medio de temperaturas extremadamente bajas. Trump indicó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que el presidente Putin habría accedido a su solicitud. “Debido al frío extremo, le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable”, expresó Trump, según recogió la agencia rusa.

La declaración del presidente estadounidense se enmarca en el contexto de un recrudecimiento de las hostilidades, que han dejado instalaciones críticas dañadas y miles de ucranianos sin acceso a servicios básicos durante los días de intenso frío. Según lo detalló Interfax, la petición de alto el fuego se orientó a generar un espacio inmediato para la negociación, aunque Moscú evitó pronunciarse sobre si cumplirá con el cese temporal de las hostilidades.

El medio especificó que, por ahora, la parte rusa optó por no desvelar cuál ha sido su decisión exacta tras la solicitud estadounidense. El portavoz del Kremlin apuntó que no tenía detalles adicionales para compartir más allá de la confirmación del pedido estadounidense. “No tengo nada que añadir en cuanto a detalles a lo ya dicho. Quiero recalcar una vez más que estamos hablando de crear condiciones favorables para las negociaciones”, manifestó Peskov, según recogieron medios internacionales.

Paralelamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó señalando que su gobierno está dispuesto a considerar la aplicación del alto el fuego por una semana. Zelenski reveló que la medida fue objeto de discusión durante los contactos trilaterales que se celebraron recientemente en Emiratos Árabes Unidos entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

La agencia rusa y varios medios internacionales reportaron que el momento en que podría materializarse la tregua sigue siendo incierto. Además, destacaron la importancia que tendría el cese temporal de los ataques, especialmente en una situación meteorológica adversa y con una población civil vulnerable tras los embates rusos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Moscú detuviera las hostilidades hasta el 1 de febrero, como requiere Washington, el vocero ruso reiteró la postura de cautela y recalcó la intención de su país de favorecer “condiciones de diálogo”, sin aclarar si ello implicará de forma directa una interrupción de las acciones ofensivas.

Mientras tanto, la declaración de Trump generó expectativas tanto en el ámbito internacional como entre la población ucraniana afectada por los bombardeos y la falta de servicios esenciales debido al frío. Los recientes ataques y la interrupción de la electricidad han incrementado la presión sobre las consideradas infraestructuras clave del país, de acuerdo con lo informado por Interfax y reproducido por otros medios internacionales.

Diversos observadores siguen a la espera de una comunicación más clara por parte del Kremlin sobre si la solicitud estadounidense influirá en un cambio de estrategia militar en Ucrania. Entretanto, desde Kiev se insiste en la necesidad de alivio humanitario inmediato, así como en un marco de negociaciones con la mediación internacional para buscar una reducción de la violencia armada en el corto plazo.