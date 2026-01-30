Recompra de bonos reduce en unos 700 millones de dólares los pagos de deuda de Ecuador

Quito, 30 ene (EFE).- Ecuador logró reducir en cerca de 700 millones de dólares los pagos de servicio de deuda de este año, luego de una estrategia de manejo de pasivos, que derivó en una recompra de los bonos 2030 y 2035, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los recursos de la emisión permitieron realizar "un correcto manejo de pasivos con transparencia, logrando eliminar el riesgo de incumplimientos de pagos y permitiendo al Estado contar con liquidez para financiar obras y fortalecimiento de servicios sociales", indicó.

La operación de recompra ascendió a 3.000 millones de dólares en efectivo, financiada en partes iguales: 1.500 millones con recursos propios de endeudamiento de libre disponibilidad y 1.500 millones con recursos provenientes de la nueva emisión internacional.

Debido a que parte bonos 2035 cotizaban por debajo de la par, los 3.000 millones de dólares invertidos permitieron retirar un valor nominal aproximado de 3.057 millones de dólares, señaló en un comunicado.

Así, "el Estado recompró más deuda en valor nominal de la que pagó en efectivo, generando una reducción inmediata del 'stock' de deuda como resultado del descuento implícito en los precios de mercado", explicó.

Como consecuencia de esta recompra, el Estado "ya no debe pagar alrededor de 698 millones de dólares en 2026, correspondiente al servicio de deuda de los bonos recomprados", subrayó.

Apuntó que este resultado refleja el beneficio fiscal real de la operación, al tiempo que confirma su objetivo central: aliviar de manera significativa la presión de liquidez en el corto plazo, mejorar el perfil de vencimientos y fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública.

La tasa de interés final con la cual el Ecuador colocó bonos soberanos por 4.000 millones de dólares el pasado lunes, con vencimiento 2034 y 2039, se redujo en 62,5 puntos básicos en relación a la tasa indicativa del precio de los bonos de ese mismo día.

"Este nivel de reducción nunca se había registrado en todo el mundo, desde el 2020", acentuó al agregar que la considerable demanda de bonos ecuatorianos, que alcanzó los 18.000 millones de dólares, derivó en la reducción de la tasa de interés final.

El Ministerio agregó que la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB) a octubre de 2025 fue de 47,76 %, casi tres puntos porcentuales menos que lo registrado en ese mes de 2024, cuando fue de 50,72 %.

La empresa Moody's "subió la evaluación del país en dos escalones en un solo día, lo cual representa un hito ya que lo usual de esta empresa es incrementar un escalón en un año", indicó.

De acuerdo al Ministerio, las condiciones económicas de Ecuador han alentado el interés de los inversionistas internacionales, quienes están listos para adquirir más bonos en caso que el país lo necesite.

"Sin embargo, el Gobierno Nacional no tiene previsto, al momento, más emisiones para este año, porque están cubiertas las necesidades de financiamiento", subrayó. EFE