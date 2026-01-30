Panamá abrirá una nueva concesión para adjudicar la gestión de los puertos del Canal

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este viernes un proceso de concesión de dos puertos del Canal interoceánico operados por una filial CK Hutchison, cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia del país.

Según ha dicho Moulino, hasta que se ejecute el fallo del tribunal habrá "un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio" al que seguirá una transición que culminará con una nueva concesión.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá informó ayer de que declaraba inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, por el que la empresa gestiona los puertos de Balboa, en el extremo del Pacífico del Canal interoceánico, y Cristóbal, en el del Atlántico. EFE

(vídeo)