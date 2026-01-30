Once voluntarios de Bomberos Unidos sin Fronteras participan en un proyecto contra catástrofes en Ecuador

Un equipo formado por once voluntarios de la delegación de Huelva de la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) han partido este viernes hasta Portoviejo, en Manabí (Ecuador); para llevar a cabo un proyecto de cooperación internacional de prevención para la reducción de la vulnerabilidad ante catástrofes naturales en el país, financiado por la Diputación de Huelva, fondos propios de la asociación y el apoyo del Ayuntamiento de Calañas.

El grupo de voluntarios está formado por bomberos ocho bomberos, siete del Ayuntamiento de Huelva y un bombero del parque energético Moeve; así como tres sanitarios de emergencia, todos ellos especialistas en sus materias y con amplia experiencia en formación en proyectos de cooperación al desarrollo, ha indicado BUSF en una nota.

En la salida ha estado presente el Presidente del Consorcio Bomberos Diputación de Huelva, José María Pérez, quien ha destacado la colaboración entre esta ONG y el ente provincial, "en trabajos de gran interés para poblaciones desfavorecidas", dentro del área de Cooperación de la Diputación Provincial de Huelva.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha resaltado que los bomberos de Huelva "son ejemplos de solidaridad y profesionalidad" y ha agradecido el esfuerzo que hacen en sus propias vacaciones o días de permiso en el Parque de Bomberos, "por salir a ayudar a los demás".

En esta ocasión, y dentro del marco de la red iberoamericana de BUSF y los fuertes lazos históricos de Huelva con Iberoamérica, "se pretende fortalecer las capacidades para enfrentar catástrofes naturales que tienen países como Ecuador, muy vulnerables a dichas catástrofes y con dificultades de formación y de equipamiento", ha señalado el presidente de la ONG, Antonio Nogales.

A este contingente se sumarán en los próximos días tres miembros más de BUSF, de Madrid, Córdoba y Huelva, para un proyecto de emergencia paralelo de potabilización, "en un entorno muy necesitado de agua", y donde "sobre todo hay riesgo para los menores que consuman el agua en mal estado".

Igualmente, Nogales ha destacado que la llegada de BUSF a esta zona de Ecuador coincide con "recientes inundaciones severas", por lo que este proyecto será "clave" para ayudar a los voluntarios de la zona a afrontar esta catástrofe. Además, se pretende reafirmar las relaciones institucionales entre BUSF y sus socios locales iberoamericanos con el objetivo de "colaborar para crear sociedades globales más resilientes".