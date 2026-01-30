Agencias

Nuevo director del IICA subraya el financiamiento como motor del cambio agrícola

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- El nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el guyanés Muhammad Ibrahim, subrayó este jueves que el financiamiento es un motor clave para que los productores de América Latina y el Caribe puedan avanzar en los cambios necesarios para transformar los sistemas agroalimentarios.

"El financiamiento es un tema de mucha importancia. Se necesita dar más apoyo a los productores, para que puedan tener recursos para invertir en los cambios que necesitan", dijo a EFE Ibrahim, tras una ponencia en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por CAF, que se desarrolla en la capital panameña.

Ibrahim, quien asumió el cargo el pasado 15 de enero por un período de cuatro años, indicó que el IICA trabaja en 32 países de la región con el objetivo de apoyar en la "transformación de sistemas agroalimentarios, empujando las buenas prácticas agrícolas con un enfoque de cadena de producción".

"El IICA trata de dar información y conocimiento de cómo eliminar los brechas de financiamiento y las barreras que existen entre los pequeños, medianos y grandes productores", manifestó.

El funcionario resaltó la participación del IICA en el foro económico de la CAF, donde sostuvo este jueves una reunión con el presidente del multilateral, Sergio Díaz-Granados.

En ese sentido, Ibrahim comentó que la presencia en el foro sirvió para abordar "temas de mucha relevancia" y mantener un "diálogo cercano con los actores clave".

En los encuentros con diversos actores, según el directivo, se trataron asuntos como el manejo de riesgos y la prevención de desastres en el Caribe, la seguridad alimentaria en Haití, la formación de capacidades en jóvenes y mujeres rurales, el acceso a semillas de calidad, la sanidad animal, así como los biocombustibles y bioinsumos.

Subrayó que la juventud rural es uno de los ejes estratégicos del organismo para el desarrollo del sistema agroalimentario de la región.

"Los jóvenes tienen un rol importante, probablemente son los agroemprendedores para el futuro, es con ellos con los que el IICA ha comenzado a trabajar en el Caribe, América Central y en el cono sur", expresó.

Añadió que, a través de los jóvenes agricultores, se están "creando redes de cooperación" y se les brinda capacitación en "una agricultura moderna y una agricultura de precisión", en la cual se usa otras herramientas, como drones, agricultura digital o la inteligencia artificial.

El director general del IICA también participó en una reunión encabezada por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a ministros de su gabinete, en la que se analizaron oportunidades de inversión, comercio y acciones para fortalecer el sector agropecuario y la seguridad alimentaria.

Asimismo, sostuvo reuniones con el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Andrés Rebolledo, para reforzar la cooperación en la promoción de biocombustibles; con el subdirector general de la FAO para América Latina y el Caribe, René Orellana; y con directores nacionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, así como representantes de la institucionalidad agropecuaria del país centroamericano y de los gremios del sector.

La Agencia EFE contó con la ayuda del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para la difusión de este contenido.

