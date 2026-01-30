Muere el músico español David de la Chica Davile, compositor del grupo Los Delinqüentes

Jerez de la Frontera (España), 30 ene (EFE).- David de la Chica Santos, conocido artísticamente como Davile, coautor de varias canciones del grupo español Los Delinqüentes, falleció a los 50 años tras una larga enfermedad, según comunicaron sus compañeros este viernes en redes sociales.

"Lamentamos comunicar con profundo dolor y pesar -escriben- el fallecimiento de nuestro amigo David de la Chica, Davile, cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones que siempre vivirán con nosotros como 'Tabanquero', 'Amor Plutónico' o 'Pirata del Estrecho'".

El mensaje está publicado por Marcos el Canijo de Jerez, Diego Pozo Ratón y Manu Benítez en representación de Migue Benítez.

El comunicado explica que Davile peleó "hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor". Murió en un hospital durante la madrugada del día 28 de enero.

"A sus 50 años, descansó en paz. Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo", concluyen.

Migue Benítez, otro de los integrantes originales del grupo, murió el 6 de julio de 2004. EFE