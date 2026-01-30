Montero: El Gobierno "seguirá acompañando" a las víctimas y en "búsqueda incesante de la verdad"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que el Ejecutivo central "seguirá acompañando" a las víctimas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero registrado en Adamuz (Córdoba), así como en una "búsqueda incesante de la verdad" de lo ocurrido.

Así lo ha señalado la también ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz en una atención a medios en Sevilla antes de presidir el acto de presentación del Plan EDIL de la provincia sevillana, y a preguntas de los periodistas sobre la misa funeral oficiada este pasado jueves en Huelva, a la que ella asistió en representación del Gobierno, junto a los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En dicho funeral intervino Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el accidente, quien pronunció unas palabras en nombre de las familias de todas las víctimas en las que trasladó su compromiso de "luchar desde la serenidad" por "saber la verdad" del siniestro.

María Jesús Montero ha comentado que "toda la sociedad española está tremendamente conmovida por el accidente", y "todos y cada uno de nosotros nos encontramos muy cerca de las víctimas", y "somos solidarios" con ellas, en el marco de lo que "hemos venido a llamar el 'espíritu de Adamuz'", ha añadido.

Al respecto, la vicepresidenta ha valorado que, "cuando ocurren situaciones de este tipo, sale la parte más positiva del ser humano", y "todo el mundo intenta ayudar con lo que tiene, como puede", y al hilo ha destacado el "ejemplo" que dio tras el siniestro el pueblo cordobés de Adamuz, que "se sitúa en el mapa a partir de esa solidaridad y de ese trabajo que se realizó a pie de vía, con los heridos, con las personas que necesitaban ese acompañamiento", ha subrayado.

"EL GOBIERNO ESTÁ DONDE TIENE QUE ESTAR"

Dicho esto, Montero ha aseverado que "el Gobierno está donde tiene que estar", y "ha acompañado a las víctimas durante todo ese periodo, y las seguirá acompañando incluso cuando las cámaras se apaguen", ha agregado para subrayar que las víctimas deben "tener la seguridad, la certeza, de que vamos a estar a su lado, a trabajar con ellas y a procurar posibilitar todo lo que ellas pidan en relación con las cuestiones cercanas y las que aparecen 'a posteriori', incluido el acercamiento y el acompañamiento psicológico", ha agregado.

La 'número dos' del Gobierno y de la dirección federal del PSOE ha agregado que quería quedarse tras el funeral "con esta parte tan positiva de solidaridad, de empatía, del conjunto de la sociedad española, particularmente la andaluza con Huelva, por haber sido el epicentro del mayor número de víctimas", y "también con el resto de personas que están en otras provincias".

Además, Montero ha valorado que este jueves "todos pudimos manifestar nuestra solidaridad desde la discreción, porque el protagonismo únicamente le corresponde a ellas", ha añadido en referencia a las víctimas.

A preguntas de los periodistas sobre la petición de "verdad" que reclamaban las víctimas en el funeral, la vicepresidenta del Gobierno ha defendido que el Ejecutivo, "desde el minuto cero, desde el primer momento, está investigando en la búsqueda de la verdad", y "se ha empleado a fondo" en ese fin.

"Y hasta que esto no ocurra, creo que la ciudadanía, y concretamente las personas que más directamente han sufrido esta situación, no van a quedar reconfortadas, si es que se puede hablar de esta expresión cuando uno pierde a un ser querido", ha agregado la dirigente socialista antes de incidir en subrayar que "el Gobierno seguirá en la búsqueda incesante de la verdad".

En esa línea, ha apuntado que "esperemos que los resultados de las investigaciones podamos tenerlos a la mayor brevedad posible", al tiempo que ha prometido que "el Gobierno, con el ministro (de Transportes, Óscar Puente) a la cabeza", irá "trasladando cada avance que se produzca en la investigación", de forma que "no vamos a esperar a que esté todo concluido, sino que, para intentar mitigar esa angustia de las personas por conocer qué es lo que ha ocurrido, vamos a ir trasladando información por información", ha garantizado.

En ese punto, la vicepresidenta ha aludido a la comparecencia, este pasado jueves en el Senado, del ministro Óscar Puente, de la que ha comentado que, en ella, pudo trasladar "todos los datos que obran en nuestro poder".

Además, Montero ha defendido que desde el Gobierno quieren ser "muy rigurosos", porque "el bulo, la mentira, hiere tremendamente la sensibilidad de las personas que, o bien tienen un familiar fallecido, o bien se encuentran heridas", ha agregado.

SOBRE LA AUSENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ AL FUNERAL

Por otro lado, a la vicepresidenta le han preguntado también por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dicho funeral de Huelva, y al respecto ha respondido que el Ejecutivo "estuvo en el funeral" y "ha estado todo este tiempo acompañando" a las víctimas, por lo que "estuvimos donde tuvimos que estar", ha remachado.

Dicho esto, ha apuntado que le "llama la atención", que desde el PP, "por boca" de su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, se advirtiera "al presidente del Gobierno que no vaya al funeral de Estado", y, "a la vez, se le critica que no vaya".

"Me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica", ha criticado Montero a renglón seguido, y antes de concluir con el mensaje de que "el Gobierno está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad", desde la premisa de que "lo importante" es "transmitir la unidad de acción, la solidaridad de todo el pueblo español" con "todas las víctimas". "Creo que eso es lo que toca", ha zanjado la vicepresidenta primera.