Meloni despliega blindados en el Coliseo y estación de Roma en operación de seguridad

Roma, 30 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado el despliegue de varios vehículos blindados en el Coliseo y en la estación de tren de Roma para reforzar una operación de seguridad ciudadana, tras los rumores de que pretendía retirarla.

Los vehículos blindados 'Puma', destinados al traslado de tropas, permanecen cada día detenidos junto a los controles del Ejército en dichas zonas hasta pasada la medianoche y tienen como objetivo disuadir de eventuales delitos o problemas de seguridad ciudadana.

"Nada de debilitar (la operación) 'Strade Sicure' (Calles Seguras). A la estación de Termini y al Coliseo llegan los carros 'Puma' del Ejército Italiano", ha asegurado Meloni en su perfil de Tiktok, con un vídeo en el que se le ve saludando a los soldados.

La Operación 'Strade Sicure' fue puesta en marcha en 2008, durante el último Gobierno de Silvio Berlusconi, para "prevenir casos de criminalidad en áreas metropolitanas o densamente pobladas".

Es el motivo porque el que actualmente en Italia hay unos 6.800 soldados custodiando las principales calles, plazas y monumentos del país, desde el Coliseo, el Duomo de Milán o el centro histórico de Florencia, además de edificios institucionales.

El pasado noviembre, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, planteó la retirada de los soldados para sustituirlos por policías, lo que irritó a este último cuerpo, que exigió entonces nuevas contrataciones.

Ahora, Meloni ha respondido con el despliegue de tres vehículos blindados en los controles permanentes del Coliseo y de la principal estación ferroviaria de la capital italiana, la de Termini, habitual foco de robos y otros delitos.

Cada uno de los vehículos estará ocupado por dos militares y tienen como misión disuadir eventuales comportamientos violentos en ambas zonas de gran afluencia turística.

El portavoz en la Cámara de los Diputados de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni, Galeazzo Bignami, ha explicado que la decisión de reforzar la seguridad con estos vehículos atestigua que "la seguridad es una prioridad" para el Gobierno italiano.

En estos 17 años en vigor, según datos del Ministerio de Defensa, la Operación 'Calles Seguras' ha permitido 60 millones de controles a personas o vehículos, más de 100.000 detenciones o denuncias y ha requisado unas 2.000 armas y 2,5 toneladas de estupefacientes. EFE

