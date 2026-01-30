Macron asegura el apoyo "pleno" de Francia para la implementación del acuerdo en Siria

París, 30 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este viernes a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, y al general Mazloum Abdi, al frente de la alianza armada liderada por los kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), por el acuerdo que alcanzaron en Damasco y cuya "plena" implementación Francia apoyará.

"Felicito al presidente Ahmed al Sharaa y al general Mazloum Abdi por haber firmado esta mañana un acuerdo integral que permite un alto el fuego permanente y la integración pacífica de las Fuerzas Democráticas Sirias. Francia apoyará su plena implementación", declaró Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de Estado francés aseguró que Francia seguirá apoyando a Siria y al pueblo sirio "en el camino hacia la estabilidad, la justicia y la reconstrucción, en colaboración con sus socios".

Y recordó que Francia respalda una Siria "soberana, unida y estable", "en paz y respetuosa de todos sus integrantes" y "plenamente comprometida con la lucha contra el terrorismo".

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024 pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos, hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.

El pacto de este viernes busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares e incluso un acuerdo marco anterior fracasaran en las últimas semanas. EFE