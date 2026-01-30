Los tipos de interés en Colombia suben al 10,25 %, la primera alza en nueve meses

Bogotá, 30 ene (EFE).- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, aumentó este viernes en 100 puntos básicos, hasta el 10,25 %, la tasa de interés que desde abril del año pasado estaba en el 9,25 %, debido a la subida de las expectativas de inflación.

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente", señaló el Banco de la República en un comunicado leído por su gerente general, Leonardo Villar, quien calificó la medida como "un ajuste fuerte".

Pese a que la inflación de 2025 fue del 5,1 %, "levemente inferior a la observada a fin de 2024, del 5,2 %", la inflación básica, sin alimentos ni precios regulados, repuntó del 4,85 % de noviembre al 5,02 % en diciembre, señaló la autoridad.

"Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 a 4,8 % para fin de 2027", indica el comunicado.

Villar explicó que el equipo técnico del Banco de la República tenía en diciembre la perspectiva de que la inflación de este año fuera del 4,1 %, pero la subió este mes al 6,3 %.

"Es un aumento considerable que genera una preocupación por el impacto que eso puede tener en muchos frentes, incluidos los sectores más vulnerables de la economía colombiana, sobre los asalariados", manifestó.

El Banco de la República señaló además que los indicadores de actividad económica para el cuarto trimestre del año pasado "sugieren que el PIB habría mantenido un buen dinamismo", por lo cual su equipo técnico calcula que la economía colombiana creció el 2,9 % en 2025".

"La incertidumbre sobre las condiciones externas continúa siendo elevada en vista de los riesgos asociados a un escalamiento de los conflictos comerciales, las medidas migratorias en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción del riesgo soberano de Colombia", agregó la autoridad monetaria al explicar su decisión.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó el "total desacuerdo" del Gobierno con esta subida de los tipos de interés, la primera en nueve meses, y la calificó de "equivocada".

"Los efectos de la medida adoptada van a tener el efecto inverso al cual pretenden actuar", dijo el ministro.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que presiona con insistencia al Banco de la República para que reduzca los tipos y así dar un impulso a la economía, aseguró ayer que, en caso de subirlos hoy, habrá "especulación" con la tasa de interés en pesos de la deuda colombiana. EFE