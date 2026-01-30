Los servicios de seguridad rusos frustran un atentado contra teniente coronel ruso

Moscú, 30 ene (EFE).- Los servicios de seguridad rusos frustraron un atentado contra un teniente coronel ruso en San Petersburgo por órdenes de los servicios secretos de Ucrania, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

"El FSB detuvo en San Petersburgo la actividad ilegal de un simpatizante de una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia que planeaba, siguiendo instrucciones de los servicios secretos ucranianos, asesinar a un militar ruso", comunicaron las fuerzas de seguridad en su portal web.

El sospechoso, que se comunicó con sus instructores a través de Telegram, recibió un arma de fuego y realizó un reconocimiento de la zona alrededor de la residencia del militar con el objetivo de prepararse para el asesinato.

Los servicios de seguridad incautaron en el registro una pistola Makárov cargada y con silenciador que pertenecía al detenido, que se puede enfrentar a hasta cadena perpetua.

El FSB publicó un vídeo de la confesión del crimen, en el que el hombre relataba sus planes de asesinar a un teniente coronel a cambio de una recompensa que le habían prometido supuestamente las autoridades de Kiev.

Hace dos semanas la Justicia militar rusa condenó a cadena perpetua al autor del atentado con bomba que acabó en diciembre de 2024 con la vida del teniente general ruso Ígor Kirílov, jefe de defensa radiológica, química y biológica.

También fueron condenados otros tres cómplices en el crimen, Robert Safarían, Batuján Tochíyev y Ramazán Padíyev a 25, 22 y 18 años de cárcel, respectivamente.

Los integrantes pusieron una bomba en diciembre de 2024 con el objetivo de asesinar al teniente general Kirílov, acabando también con la vida de su asistente, Iliá Polikárpov, y causas desperfectos a 27 inmuebles y 13 automóviles.

A raíz de la muerte de Kirílov, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó dicho atentado de "fallo grave" de los servicios de seguridad, tras lo que la policía rusa dice haber abortado varios atentados ucranianos en territorio ruso contra altos cargos de las Fuerzas Armadas.

Eso no impidió que también fuera asesinado en diciembre pasado el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, a consecuencia de la explosión de un coche bomba

Además, el teniente general ruso Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021, murió el 25 de abril de 2025 al acercarse a un automóvil (Volkswagen Golf), en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.

El capitán de navío Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, también falleció el 13 de noviembre de 2024 tras la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea. EFE