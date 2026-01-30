León XIV pide a los obispos que trasladen a los peruanos su afecto y recuerdo

Ciudad del Vaticano, 30 ene (EFE).- León XIV suplicó este viernes a los obispos de Perú, a quienes recibió en el Vaticano, que trasladen a los peruanos "que el papa los lleva en su corazón y los recuerda con afecto".

León XIV recibió al episcopado en ocasión de la visita "ad limina", la que los obispos de cada país hacen cada cinco años al Vaticano, y recordó que coincide con el 300° aniversario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

"Les suplico que les recuerden a mis queridos hijos del Perú que el Papa los lleva en su corazón y los recuerda con afecto, de modo especial en la oración", pidió el papa en el inicio de su discurso.

Y destacó: "Perú ocupa un lugar especial en mi corazón. Allí compartí con ustedes alegrías y fatigas, aprendí la fe sencilla de su gente y experimenté la fuerza de una Iglesia que sabe esperar aún en medio de las pruebas".

Y "por ese gran afecto", los animó "a hacer fructificar en el hoy de la Iglesia del Perú la herencia que han recibido de los santos Toribio, Rosa, Martín y Juan, entre tantos otros".

A los obispos, pidió responder a los múltiples desafíos que hoy se presentan a la Iglesia peruana en su tarea evangelizadora "con sencillez, valentía y total disponibilidad para dejarnos conducir por el Señor" y que lo hagan "superando divisiones, protagonismos y toda forma de aislamiento".

Les instó además a que tengan "una especial predilección por los más frágiles y necesitados. Una cercanía tan profunda que pueda decirse de ustedes lo que se decía de santo Toribio: que sentía por todos 'tanto amor, que los llevaba en sus entrañas como si fuera padre de cada uno".

Concluyó extendiendo la bendición apostólica "a los sacerdotes, a la vida consagrada y a todo el querido pueblo peruano, especialmente a quienes más necesitan fortaleza y consuelo".

León XIV almorzó este pasado jueves por sorpresa con los obispos de Perú, en un gesto que fue definido de "cercanía y comunión" por la Conferencia Episcopal del país.

"Un gesto de cercanía y comunión que fortalece la misión pastoral de la Iglesia en el Perú" y una "grata e inesperada sorpresa" que los obispos peruanos recibieron cuando el papa estadounidense y también con nacionalidad peruana acudió a almorzar con ellos en la residencia donde se alojan, informó en sus redes sociales la Conferencia Episcopal del Perú

A la reunión han asistido los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país sudamericano, donde Robert Francis Prevost fue misionero durante más de veinte años y posteriormente obispo de la diócesis de Chiclayo.

En esta visita, los obispos han donado un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que serán colocadas en los Jardines Vaticanos el sábado 31 de enero.

Las dos últimas visitas "ad limina" de los obispos del país sudamericano fueron en mayo de 2017, con el papa Francisco, y en mayo de 2009, con Benedicto XVI. EFE

