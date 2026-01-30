La UE llama a "un alto el fuego inmediato" frente a la escalada militar en Sudán del Sur

Bruselas, 30 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este viernes su "preocupación" por la "escalada" que afecta a la seguridad en Sudán del Sur, especialmente en el estado de Jonglei, y subrayó que "la única garantía para la paz y la estabilidad" en el país es un "alto el fuego inmediato".

Los Veintisiete pidieron a "todas las partes" que respeten el acuerdo de paz de 2018, dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado.

"Condenamos enérgicamente cualquier discurso incendiario que incite a la violencia contra la población civil. Colaboraremos con la comunidad internacional para garantizar la justicia y exigir responsabilidades a los responsables si es necesario", indicó.

El mismo portavoz señaló que a la UE le alarma "el elevado número de personas desplazadas o privadas de atención o asistencia vital que ha causado el resurgimiento de los conflictos internos" y exigió "el acceso humanitario sin restricciones, el respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección de las instalaciones humanitarias".

La UE, recordó el portavoz, ha invertido mucho en la paz en Sudán del Sur, apoyando a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y a las instituciones del acuerdo de paz, y proporcionando ayuda humanitaria a millones de personas en el país.

La escalada militar creciente en Sudán del Sur de las últimas semanas ha puesto al país al borde de la guerra civil, después de que los grupos armados de la oposición, partidarios del exvicepresidente arrestado Riek Machar, hayan abierto varios frentes en alianza con otros grupos contra las tropas del Gobierno del actual mandatario, Salva Kiir.

En 2018, las distintas fuerzas que lideraron la independencia del país, pero que luego se dividieron en una guerra interna, alcanzaron un frágil acuerdo de paz que puso fin a un lustro de combates bajo las promesas de realizar un censo, adoptar una constitución y celebrar elecciones.

Sin embargo, ninguna de estos tres objetivos se ha cumplido en estos años.

A finales de 2025, ya en plena oleada de violencia, el Gobierno inició los preparativos para celebrar las primeras elecciones generales del país en diciembre de 2026, incumpliendo la promesa de aprobar previamente una constitución alegando bloqueo político. EFE