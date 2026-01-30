La OMS advierte del impacto en la salud mental de las Enfermedades Tropicales Desatendidas

Ginebra, 30 ene (EFE).- Millones de personas que padecen Enfermedades Tropicales Desatendidas sufren además discriminación, estigma social y problemas de salud mental sin tratar, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo de la jornada mundial dedicada a estas patologías.

Las Enfermedades Tropicales Desatendidas (21 en total) pueden estar provocadas por virus, bacterias, parásitos, hongos o toxinas y se dan especialmente en comunidades empobrecidas del África subsahariana, el Sureste Asiático y Latinoamérica.

Entre estas enfermedades se encuentran el dengue, la lepra, la leishmaniasis, la rabia, la sarna y el envenenamiento por mordedura de serpiente, entre otras.

La OMS subrayó que más de mil millones de personas en el mundo sufren Enfermedades Tropicales Desatendidas y 1.400 millones están en riesgo de padecerlas.

Quienes las padecen de manera crónica presentan tasas más altas de depresión, ansiedad y comportamientos suicidas que aquellos que sufren otras enfermedades crónicas.

Además, algunas enfermedades como la leishmaniasis cutánea, la lepra, la filariasis linfática, el micetoma y el noma pueden provocar en quienes las sufren discapacidades físicas o desfiguración, lo que les hace especialmente vulnerables al estigma y a la discriminación.

"Muchos no reciben el cuidado y el apoyo que necesitan dentro de sus comunidades", lamentó la OMS en el comunicado.

Por eso la organización ha hecho un llamamiento para que los gobiernos integren el cuidado de la salud mental en sus esfuerzos de eliminación de las Enfermedades Tropicales Desatendidas "asegurándose de que no se deja a nadie atrás sufriendo o aislado".

Hasta el momento, 58 países han conseguido eliminar al menos una Enfermedad Tropical Desatendida, destacó la OMS, que mencionó los ejemplos de Brasil, Jordania, Níger o Fiyi.

Sin embargo, el organismo expresó preocupación por la financiación para combatir estas enfermedades, que cayó un 41 % entre 2018 y 2023. EFE