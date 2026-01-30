La fuerza no traerá una "paz verdadera" a Taiwán, dice presidente isleño al papa León XIV

Taipéi, 30 ene (EFE).- Cualquier intento de cambiar el statu quo de Taiwán mediante la fuerza o la coerción "no puede traer una paz verdadera", aseguró el presidente isleño, William Lai, en una carta enviada al papa León XIV que fue difundida este viernes por la Oficina Presidencial.

El Vaticano es uno de los doce Estados -el único europeo- que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque la Santa Sede ha tratado de mejorar sus relaciones con Pekín en los últimos años.

En una misiva remitida con motivo del mensaje de León XIV por la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero, el mandatario taiwanés subrayó que la paz y la estabilidad en el Estrecho "afectan directamente a la seguridad y el bienestar de la población" y constituyen además un "pilar fundamental" para la seguridad y la prosperidad mundiales.

"He reiterado en numerosas ocasiones que democracia, paz y prosperidad son la senda nacional de Taiwán y el vínculo que une a Taiwán con el mundo", apuntó Lai.

Frente a la "prolongada coerción militar" y la "intimidación política ejercida por regímenes autoritarios" en la región, Taiwán siempre ha optado por "acciones concretas" para "salvaguardar la paz" en el Estrecho, señaló Lai, quien reafirmó su disposición a "continuar el diálogo y la comunicación" para "promover la prosperidad compartida", sin hacer una alusión directa a China.

"En nombre del pueblo y del Gobierno de Taiwán, reitero nuestra voluntad de trabajar junto a la Santa Sede mediante acciones concretas para promover la paz mundial y hacer realidad los valores universales centrados en los derechos humanos", sentenció el líder taiwanés.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china. EFE