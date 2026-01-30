Agencias

La Fiscalía de EE.UU. investiga la violación de los derechos civiles de Alex Pretti

Guardar

Washington, 30 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, el hombre que fue abatido a tiros por agentes de inmigración la pasada semana en Mineápolis.

"Una investigación significa hablar con testigos, examinar pruebas documentales, enviar citaciones si es necesario y la división de derechos civiles del Departamento de JUsticia cuenta con los mejores expertos del mundo en este ámbito", dijo en una rueda de prensa el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

"Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros", agregó.

Agentes de inmigración mataron a tiros el pasado sábado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis.

Los videos difundidos muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo, antes de ser reducido por los agentes, desarmado y disparado por la espalda cuando se encontraba en el suelo sometido.

Blanche dijo durante la comparecencia que "un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia", pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como "un evento trágico".

El fiscal adjunto detalló que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria, Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minesota.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el caso de Renée Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, Blanche respondió que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todos ellos se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

"Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación.(...) Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga", explicó.

Los derechos civiles son el conjunto de derechos y libertades de Estados Unidos que garantizan que todas las personas sean tratadas de manera igual ante la ley, sin discriminación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

SEEDO reclama una Estrategia Integral para la Obesidad en Adulto con políticas públicas sobre los factores estructurales

Más del 50% de la población española presenta exceso de peso según expertos, quienes advierten de un impacto social y sanitario significativo, desigualdad en el acceso a tratamientos y urgen al Gobierno a implementar acciones coordinadas y efectivas

SEEDO reclama una Estrategia Integral

El Gobierno de Colombia presentará leyes ordinarias tributarias ante la suspensión de la emergencia económica

El ejecutivo planea impulsar alternativas legislativas en materia fiscal tras la anulación temporal del decreto de emergencia, una decisión que según el viceministro técnico de Hacienda complica la obtención de fondos esenciales para el presupuesto nacional

El Gobierno de Colombia presentará

Jessica Bueno y su nuevo novio dan rienda a su pasión en su debut 'oficial' como pareja

Las imágenes captadas en el SIMOF de Sevilla muestran a la modelo abrazada y sonriente junto al músico Roberto Mendoza, revelando detalles sobre una relación sentimental que hasta ahora habían mantenido en privado, según Europa Press

Jessica Bueno y su nuevo

Una pareja demanda a clínica de fertilización en Florida por implantar un embrión ajeno

Infobae

El Senado ilumina su fachada de rojo carmesí por el cumpleaños del Rey Felipe VI

Por el aniversario número 58 de Felipe VI, la institución parlamentaria ha optado por resaltar su sede principal en la Plaza de la Marina Española con una iluminación especial mientras felicita públicamente al monarca en redes sociales

El Senado ilumina su fachada