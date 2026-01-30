La energética española Cox ve a México como su principal mercado en los próximos 15 años

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- La firma española de energía renovable y agua Cox ve a México como el principal mercado de inversión en su portafolio de los próximos 15 años, ante el potencial de industrialización y la creciente demanda energética, afirmó este viernes en entrevista con EFE, Enrique Riquelme, fundador y director ejecutivo de la compañía.

“Estamos claramente apostando por México (...) Es un mercado clave y vemos que tiene los fundamentales para ser el principal mercado de inversión los próximos 10, 12, 15 años”, detalló el directivo de la compañía que en julio pasado compró los activos de Iberdrola en el país por 4.200 millones de dólares.

Después de seis meses, Cox ha recibido la autorización de los reguladores Comisión Nacional de Energía (CNE) y Comisión Nacional Antimonolio (CNA), un periodo que Riquelme consideró ágil, ya que “normalmente los tiempos regulatorios para un tema de este tipo —la adquisición de 15 centrales eléctricas de Iberdrola— suelen tardar más”.

Señaló, además, que la aprobación “en tiempo y forma” de las autoridades mexicanas es una señal positiva para el capital privado, al tiempo que aseguró que en un ecosistema donde todas las partes cumplen “se trabaja en equipo, sin perder la rigurosidad que tiene que llevar un proceso de este tipo”.

Riquelme enmarcó la estrategia de la compañía en un plan regional de más de 7.000 millones de dólares en Latinoamérica, distribuido en tres países, con México como punta de lanza, con inversiones por más de 6.000 millones de dólares hasta 2030.

“Vamos a ponerle el foco principalmente a los mercados estratégicos, donde México juega el papel más fundamental (...) Hay un plan de continuar invirtiendo en México, principalmente en nueva generación renovable, almacenamiento, como también proyectos de agua”, explicó en conversación telefónica.

El ejecutivo de Cox señaló que la hoja de ruta también prevé colaborar con el Gobierno mexicano en proyectos de infraestructura, al ver que el país “tiene una oportunidad única para los próximos años seguir industrializándose”, en un contexto en el que puede “aprovecharse toda la geopolítica”.

“Nos adaptaremos al plan de México, a las necesidades y propondremos algunos proyectos entre privados que tengan gran demanda de agua", comentó Riquelme, quien reveló que ya analizan 11 proyectos de desalación, entre otros planes de gestión, distribución y plantas de tratamiento de agua.

En el sector energético destacó que la demanda del país “sigue creciendo”, lo que dijo es un incentivo para la inversión pública y privada.

“Estamos viendo un mercado que claramente necesita inversión y que hay oportunidades”, aseguró al destacar que tienen planes en la generación fotovoltaica, eólico, solar y de gas, así como de almacenamiento.

También detalló que ya han licitado por proyectos de interconexión eléctrica y participarán en una segunda ronda de proyectos públicos, y prevé aumentar la cartera que adquirieron de Iberdrola con capacidad instalada de más de 2.600 megavatios (MW) y el 25 % de la cuota del mercado privado de generación.

Tras el reciente financiamiento alcanzado con siete entidades financieras globales, por 2.650 millones de dólares para completar la compra de los activos de Iberdrola en México, Riquelme destacó que esto demuestra no solo interés de Cox en el país, sino la confianza en su firma de grandes bancos como Goldman Sachs, Citi, Barclays, Deutsche Bank, Santander, BBVA y Bank of Nova Scotia.

“Están apostando a largo plazo (...) Pero no solamente apuestan por Cox, apuestan por México. Eso es claridad de que México ya tiene un cambio y hay que aprovecharlo”, concluyó. EFE

