La Cruz Roja pide aliviar las restricciones a los materiales de "doble uso" en Gaza

Ginebra, 30 ene (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, pidió este viernes aliviar las restricciones en el paso de materiales de "doble uso", como tuberías y generadores, a la Franja de Gaza, aprovechando el comienzo de la segunda fase del plan de paz.

"Los hospitales, las casas, las escuelas y los sistemas de suministro de agua necesitan ser reparados y las municiones sin detonar, retiradas", reivindicó Spoljaric en un comunicado.

Precisamente, este viernes el Ejército israelí anunció que reabrirán el paso de Rafah el próximo domingo, tanto para la entrada como para la salida de personas, pero de manera "limitada".

La presidenta del CICR hizo un llamamiento general a la comunidad internacional a aprovechar "el impulso" generado por la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás para mejorar "urgentemente" las "terribles condiciones humanitarias" en Gaza y asegurarse de que se respetan los "límites y las protecciones" consagrados en el derecho internacional.

"Mucha gente en Gaza sigue viviendo entre escombros, sin acceso a servicios esenciales y con dificultades para calentarse en medio de unas duras condiciones invernales", señaló.

Spoljaric recordó que el CICR ha trabajado durante las últimas 15 semanas con Israel, Hamás y los mediadores para ayudar a traer a los rehenes, a los prisioneros y a los restos de los fallecidos a sus familias, "como se destacó en la primera fase del acuerdo".

"Este trabajo, aunque difícil, demuestra el rol irreemplazable de la acción humanitaria en el largo camino hacia la paz", destacó. EFE