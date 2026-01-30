Agencias

La Bolsa de Londres sube 0,51 % impulsada por el sector bancario y con mineras a la baja

Londres, 30 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,51 % y finalizó en verde en una jornada impulsada por el buen resultado de las cotizadas del sector bancario y financiero, que contrarrestaron el arrastre negativo de las compañías mineras.

En este contexto, el índice principal londinense, FTSE 100, avanzó 51,78 puntos, hasta 10.223,54, mientras que el secundario FTSE 250 bajó un leve 0,06 %, hasta 23.253,36 puntos.

El banco Lloyds encabezó las ganancias del día en la City londinense, pues sus acciones subieron un 3,32 % en una sesión favorable para el sector, con otras cotizadas como Barclays (+ 1,38 %) o HSBC Holdings (+ 1,21 %) entre las que acabaron al alza.

El podio de ganadores lo completó la compañía de datos financieros Experian (2,34 %), junto con la empresa de bebidas alcohólicas Diageo (2,29 %) o el conglomerado aéreo IAG, en el que se incluye la española Iberia, que ganó un 2,05 %.

Por el contrario, entre los perdedores de la sesión estuvieron la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que cedió un 6,55 %, seguido de las mineras Endeavour Mining y Fresnillo, que cayeron un 6,55 % y un 5,08 % respectivamente.

La Bolsa de Londres cierra en verde una semana de tendencia alcista, principalmente soportada por el sector bancario y de las materias primas, aunque este último ha decaído en las últimas sesiones. EFE

