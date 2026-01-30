Kast visita El Salvador para conocer la cárcel de máxima seguridad y reunirse con Bukele

San Salvador, 30 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, se encuentra este viernes en El Salvador para hacer un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, y sostener una reunión privada con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Kast, que realizó una gira por Centroamérica y el Caribe, y que en un principio iba a estar en suelo salvadoreño el pasado lunes, llegó a este país la noche del jueves y fue recibido por la canciller, Alexandra Hill.

El presidente electo de Chile recorrerá el Cecot, donde también estuvieron detenidos más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos, como su primera actividad la mañana de hoy.

"Junto a la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, partiendo rumbo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo", afirmó Kast en sus redes sociales, acompañado de una foto en el interior de un helicóptero con la ministra.

Luego, por la tarde, se reunirá en privado con el presidente Nayib Bukele y se espera que tras el encuentro brinden una breves declaraciones a la prensa nacional y extrajera.

La visita a El Salvador busca profundizar en los aspectos clave de la política carcelaria del país centroamericano, concretado con esta visita al Cecot, una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad para 40.000 reclusos.

Kast, que se impuso con más del 58 % de los votos en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó el pasado sábado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader, y visitó el muro fronterizo que levantan en la frontera con Haití.

El lunes el ultraderechista chileno llegó a Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde coincidió con varios mandatarios de la región, entre ellos los de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, o de Colombia, Gustavo Petro.

"Estamos anticipando trabajo, contactos y generando redes para partir con todo el 11 de marzo. ¡No hay tiempo que perder!", dijo anoche Kast antes de llegar a El Salvador.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha. EFE