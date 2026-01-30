Israel declara persona 'non grata' al embajador de Sudáfrica en Palestina y le urge a irse

Jerusalén, 30 ene (EFE).- Israel declaró este viernes persona 'non grata' al embajador de Sudáfrica en Palestina, instándole a abandonar el país en 72 horas, después de que Sudáfrica hubiese hecho lo mismo con el encargado de negocios de la embajada de Israel en Pretoria, Ariel Seidman.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó en un comunicado que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el titular de Exteriores, Gideon Saar, decidieron que "el representante diplomático de alto rango de Sudáfrica, el ministro Shaun Edward Byneveldt, es persona 'non grata' y debe abandonar Israel en un plazo de 72 horas".

La decisión fue tomada, según la nota, tras los "falsos ataques de Sudáfrica contra Israel en el ámbito internacional y la medida unilateral e infundada" contra Seidman.

Israel añadió que medidas adicionales podrían ser adoptadas.

Sudáfrica, en el comunicado difundido por el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, justifica esta medida contra Israel acusándole de "violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas" que atentan contra "la soberanía de Sudáfrica".

Entre ellas, el gobierno de este país africano enumera "el uso reiterado de las plataformas oficiales israelíes en redes sociales para lanzar ataques insultantes" al presidente, Cyril Ramaphosa, y la "omisión deliberada" de informar al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación sobre "supuestas visitas de altos funcionarios israelíes".

Seidman, que llegó a la embajada de Israel en Pretoria en agosto de 2025, es la figura diplomática israelí de mayor rango en Sudáfrica, después de que Israel retirara a su embajador en 2023.

Las relaciones entre ambos países se han enrarecido desde que Sudáfrica acusara a finales de diciembre de 2023 a Israel ante la Corte Internacional de Justicia" (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, de presuntos crímenes de genocidio cometidos en Gaza.

A mediados de septiembre de 2025, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por quien presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay, determinó que Israel "ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza". EFE