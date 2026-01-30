Hansi Flick: "Sabemos que somos capaces de remontar pero hay que empezar más fuertes"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha incidido este viernes en la necesidad de mejorar el inicio de los partidos pese a la fortaleza mental del equipo, en la previa del encuentro de LaLiga EA Sports ante el Elche, insistiendo en que el Barça atraviesa un momento clave de la temporada y debe crecer desde el primer minuto para aspirar a todos sus objetivos.

"Sabemos que somos capaces de remontar, pero hay que empezar más fuertes los partidos, desde el primer segundo. La mentalidad del equipo es uno de nuestros puntos fuertes, tenemos calidad y creemos en nosotros mismos, pero no podemos esperar a los minutos finales. Hay que estar preparados desde el inicio", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa.

Flick reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora en el plano defensivo, aunque puso en valor la evolución mostrada en la Liga de Campeones, donde el Barça cerró la Fase Liga en quinta posición tras un arranque irregular. "Después del Chelsea nadie pensaba que acabaríamos en el 'Top 8'. Eso se lo he dicho a los jugadores, pero también que debemos seguir mejorando", explicó.

En este sentido, recordó que el objetivo del club es luchar por todos los títulos, incluida la Champions, aunque apeló al trabajo diario y a la responsabilidad que conlleva sentirse candidato a los títulos. "Todo el mundo quiere ganar esta competición. Es un sueño para los aficionados y para nosotros, pero también es una responsabilidad. Hay que mejorar cada día para alcanzar ese sueño", apuntó.

Sobre el rival de este fin de semana, Flick destacó el trabajo del Elche y de su entrenador, Eder Sarabia, al que elogió por su propuesta. "Son valientes, ofrecen muchas opciones y me gusta cómo juegan. El año pasado, contra ellos, tuvieron más posesión. Es un equipo interesante de analizar", señaló.

El preparador alemán también se refirió al calendario y al hecho de jugar antes que el Real Madrid en esta jornada, restando importancia a esa circunstancia. "Es mejor cuando ganas, pero queda mucha temporada. Lucharemos hasta el final, como el Madrid, el Atlético o el Villarreal. Es una gran competición y esperamos acabar primeros, pero todavía queda hasta finales de mayo", recordó.

En clave de plantilla, Flick confirmó que el cuerpo técnico confía en recuperar próximamente a varios jugadores lesionados, como Pedri, Gavi o Andreas Christensen, y volvió a poner en valor el peso de La Masia. "No tenemos dinero para gastar en nuevos fichajes, pero estamos haciendo muy bien las cosas con lo que tenemos. Los jóvenes están preparados, Jofre lo está haciendo bien y los que entrenan con nosotros tienen la calidad suficiente", aseguró.

Además, el técnico elogió la actitud y el compromiso de futbolistas como Marc Casadó y Marc Bernal, y mostró especial confianza en el futuro de Marc Bernal, aunque pidió paciencia tras su grave lesión. "Es un jugador vital para el futuro del club, pero hay que ir paso a paso. Todo el mundo quiere jugar más minutos, pero esta es la filosofía adecuada", afirmó.

Por último, Flick abordó la salida de Dro al Paris Saint-Germain, reconociendo su decepción personal aunque respetando la decisión del jugador. "Me encanta Dro y aquí hubiera tenido un gran futuro. Estoy decepcionado, él lo sabe, pero tomó una decisión diferente y hay que respetarla. Esto es fútbol", concluyó.