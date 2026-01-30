Agencias

Grupos armados ilegales crecen en Colombia un 23,5 % y cuentan con más de 27.000 miembros

Bogotá, 30 ene (EFE).- Los grupos armados ilegales van en aumento en Colombia y al cierre de 2025 contaban con más de 27.000 integrantes, un crecimiento del 23,5 % respecto al año anterior, revela un informe publicado este viernes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

"Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas", señala el estudio.

Según la FIP, "una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados", que a diciembre de 2025 "sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo", unos 5.000 más que en 2024. EFE

