Grupo Salinas concluye litigio con el Fisco mexicano con pago de 1.785 millones de dólares

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- Grupo Salinas aseguró este jueves que sus empresas concluyeron “la totalidad” de sus litigios fiscales con el Gobierno de México tras acordar un pago total de 32.132 millones de pesos (unos 1.785 millones de dólares) en un plazo de 18 meses.

En una tarjeta informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que el grupo empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego ingresó a la Tesorería un primer monto de 10.400,63 millones de pesos (577.812.808 dólares) y el resto lo cubrirá en 18 parcialidades.

El SAT indicó que este acuerdo se logró “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

Por su parte, en un comunicado, Grupo Salinas confirmó que con ello “finalizan más de 20 años de controversias” y que el pago se realizará en parcialidades.

El conglomerado sostuvo que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, pero que decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página” y poner fin a lo que describió como una “campaña” en su contra.

El grupo de Salinas Pliego sostuvo que en los últimos 20 años sus empresas han pagado “más de 300.000 millones de pesos (más de 16.600 millones de dólares)” en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió” y que, “a partir de ahora”, no deben “nada al Gobierno”.

En su nota, el Grupo Salinas dijo que el objetivo es recuperar “tiempo, energía y foco” para concentrarse en su operación y en sus clientes, y mencionó a “más de 200.000 familias” que, según su postura, dependen del grupo.