Agencias

Grupo Salinas concluye litigio con el Fisco mexicano con pago de 1.785 millones de dólares

Guardar

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- Grupo Salinas aseguró este jueves que sus empresas concluyeron “la totalidad” de sus litigios fiscales con el Gobierno de México tras acordar un pago total de 32.132 millones de pesos (unos 1.785 millones de dólares) en un plazo de 18 meses.

En una tarjeta informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que el grupo empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego ingresó a la Tesorería un primer monto de 10.400,63 millones de pesos (577.812.808 dólares) y el resto lo cubrirá en 18 parcialidades.

El SAT indicó que este acuerdo se logró “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

Por su parte, en un comunicado, Grupo Salinas confirmó que con ello “finalizan más de 20 años de controversias” y que el pago se realizará en parcialidades.

El conglomerado sostuvo que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, pero que decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página” y poner fin a lo que describió como una “campaña” en su contra.

El grupo de Salinas Pliego sostuvo que en los últimos 20 años sus empresas han pagado “más de 300.000 millones de pesos (más de 16.600 millones de dólares)” en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió” y que, “a partir de ahora”, no deben “nada al Gobierno”.

En su nota, el Grupo Salinas dijo que el objetivo es recuperar “tiempo, energía y foco” para concentrarse en su operación y en sus clientes, y mencionó a “más de 200.000 familias” que, según su postura, dependen del grupo.

Temas Relacionados

EFEEmpresariosHombre. Inauguración del evento denominado 'Bitcóin Histórico'

Últimas Noticias

Apple anticipa incremento en coste de chips de memoria, que puede afectar a sus márgenes

Tim Cook advierte sobre presiones en los márgenes de la compañía por el alza prevista en el precio de componentes clave, mientras la demanda supera la oferta y la escasez impacta especialmente en piezas fundamentales para los dispositivos

Infobae

Vendedores ambulantes de Nueva York celebran victoria en licencias tras años de lucha

Miles de personas podrán acceder por primera vez a permisos para ejercer actividades comerciales legales en la vía pública tras la anulación de restricciones históricas, una medida que beneficiará principalmente a inmigrantes y dinamizará finanzas locales según autoridades

Infobae

El corto de animación 'Living with a Visionary', con producción española, gana en Sundance

La obra dirigida por Stephen P. Neary y producida por Mireia Vilanova obtuvo el máximo galardón en el festival por una trama marcada por el amor y la superación tras cinco décadas de convivencia y desafíos emocionales

Infobae

Trump amenaza con un arancel del 50 % a aeronaves de Canadá por certificación de aviones

La administración estadounidense evalúa medidas comerciales luego de que Donald Trump acusara a Ottawa de bloquear la certificación de modelos de Gulfstream, advirtiendo represalias severas sobre exportaciones canadienses si la disputa no se resuelve rápidamente

Infobae

Venezolanos con TPS en peligro de deportación, a pesar de fallo judicial a su favor

Pese al revés judicial para la administración Trump y las denuncias de animosidad racial, defensores advierten que cientos de miles siguen bajo amenaza de expulsión mientras persiste el litigio y la incertidumbre por la protección migratoria

Infobae