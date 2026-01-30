Gobierno francés señala a Justicia supuestos abusos a menores en extraescolares de París

París, 30 ene (EFE).- El ministro francés de Educación, Edouard Geffray, anunció este viernes que presentará informes a la Justicia para que investigue supuestos abusos de menores en centros de actividades extraescolares de París y en escuelas privadas de Francia, tras la emisión la víspera de un programa de investigación.

"Una sola consigna: no dejar pasar nada", afirmó Geffray en un mensaje en sus redes sociales.

El ministro se mostró así de contundente tras las revelaciones del programa 'Cash Investigation', de la televisión pública France 2, y anunció que hoy mismo hará "varios informes con base en el artículo 40 del código de procedimiento penal" e iniciará "sin dilación los procedimientos de control y sanción" contemplados en las competencias administrativas del sistema de Educación Nacional.

El artículo 40 del código de procedimiento penal establece que toda autoridad que tenga conocimiento de un delito o falta debe comunicarlo a la Justicia.

'Cash Investigación" entrevistó, entre otros, a un responsable municipal de educación (REV) que supervisa los equipos de actividades extraescolares en París, quien confirmó que algunas de las personas denunciadas por supuestos abusos o por haber tenido comportamientos inapropiados con los menores seguían trabajando, simplemente fueron transferidas a otra escuela.

"Evidentemente, un comportamiento inadecuado en una escuela no puede dar lugar a que esa persona tenga la posibilidad de repetir ese mismo comportamiento inadecuado en otra escuela", señaló al programa el primer teniente de alcalde socialista de París, Patrick Bloche, responsable de educación y actividades extracurriculares desde 2017 en el Ayuntamiento de la capital.

Reconoció que era una "mala costumbre" y que "obviamente" quería acabar con esa práctica.

Una periodista de "Cash Investigation" logró ser contratada por el Ayuntamiento de París como monitora de actividades extraescolares. Durante su estancia en una guardería, pudo observar y filmar, con una cámara oculta, abusos verbales y comportamientos inapropiados por parte de algunos monitores.

Este programa se emitió anoche en France 2 en un contexto ya de por sí delicado, tras varias revelaciones en la prensa de malos tratos en los últimos meses.

Las acusaciones de violencia sexual y abuso infantil cometidas por el personal de programas extraescolares se multiplicaron en otoño de 2025, en toda Francia, y en particular en París. Ante este aumento de denuncias, la formación, el reclutamiento y la supervisión de este personal han sido objeto de un intenso escrutinio.

Durante 2025, alrededor de cuarenta monitores fueron suspendidos en París, incluyendo 20 por sospecha de conducta sexual inapropiada, en medio de relatos de padres angustiados publicados en la prensa.

Desde enero, los directores de programas extraescolares en las aproximadamente 620 escuelas parisinas, conocidos como REV (Responsables Educativos de la Ciudad), han estado obligados a recibir capacitación para comprender mejor los mecanismos de la violencia sexual.

En París, las actividades extracurriculares involucran a 93.000 alumnos de preescolar y primaria, y eso abarca desde el almuerzo hasta las actividades extraescolares.

La periodista infiltrada en una guardería de París, en la que pasó 27 horas, fue testigo de gritos y violencia verbal casi continuos a niños de entre 3 y 6 años, a quienes amenazaban con dejarles sin merienda u obligaban a mantenerse en silencio, así como al comportamiento inapropiado de una cuidadora que alternaba las amenazas con besos en la boca a los pequeños.

Paralelamente, el programa reveló graves incidentes en un establecimiento escolar privado de la localidad costera de Vendée (oeste) con aproximadamente 200 alumnos.

Tres de ellos denunciaron allí un "clima racista omnipresente", "insultos homófobos", incumplimiento de ciertos planes de estudio, comentarios negacionistas del Holocausto y métodos educativos violentos por parte del director, que supuestamente abofetea a los que no alcanzan sus objetivos académicos. EFE